Почему появилась вышка на Бульваре Науки?

Автор письма рассказала о том, что установка вышки была произведена с нарушением нормативов и несет в себе негативную нагрузку на здоровье всех жителей микрорайона, особенно детей.

В приведенной цитате из законодательства сказано, что «установка данного сооружения противоречит пункту 3.16. «Требований к размещению опор сотовой связи» Совета депутатов города Гатчины, а именно п. 3.16.6. «Не допускается размещение опор сотовой связи на территориях общественных пространств (свободных от транспорта территорий общего пользования, в том числе пешеходных зон, площадей, улиц, скверов, бульваров ….), а также пункту 3.16.3. «Не допускается размещение опор сотовой связи на расстояниях менее чем 1,5 длины опор от расположенных рядом зданий, строений, сооружений».

В связи с большим количеством комментариев и жалоб, поступающих от жителей микрорайона Хохлово поле, комитет цифрового развития правительства Ленинградской области прислал следующий ответ:

«Антенно-мачтовые сооружения размещаются на землях или земельных участках на основании решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В данном случае вопрос об инициировании проверки в части места расположения опоры рассматривает комитет по строительству и градостроительного развития территории Гатчинского района.

Также сообщаем, что полномочия по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением СанПиН на территории Ленинградской области выполняет региональное Управление Роспотребнадзора. Это федеральное ведомство по заявлениям граждан и организаций, в том числе проводит измерение уровня электромагнитного поля на объектах сотовой связи. В случае превышения предельно допустимого уровня излучений ведомство выписывает предписания на устранение нарушения или выключение радиоэлектронного средства – в соответствии с КоАП.

Обращаем внимание, что установка оборудования сотовой связи, в том числе на антенно-мачтовые сооружения, работа оборудования сотовой связи строго контролируется. При этом норма электромагнитного излучения в России – одна из самых жестких в мире (к примеру, в 10 раз строже, чем в США). Еще до момента введения базовых станций в эксплуатацию проект проходит экспертизу и получает санитарно-эпидемиологическое заключение, определяется санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки. Только после этого возможно размещения оборудования сотовой связи на антенно-мачтовом сооружении.

Отметим, что излучение от базовой станции, установленной в соответствии с СанПиН, в несколько раз меньше, чем от обычных бытовых приборов в каждом доме, например, оно более чем в 20 раз меньше, чем от привычной микроволновой печи. К тому же, чем чаще расположены базовые станции, тем меньше излучаемая мощность каждой из них в отдельности, и тем меньше влияние от базовой станции и самого телефона на человека. Когда базовая станция находится далеко, телефон работает на пределе мощности, так как чаще «ищет» базовую станцию, а значит, чаще облучает владельца. Когда базовая станция находится неподалеку – излучение от мобильного телефона минимальное».

Как нам сообщили в администрации Гатчинского района, было проведено совещание с представителями организации, установившей вышку сотовой связи на территории Бульвара Науки. По итогам совещания достигнута договоренность о том, что в ближайшее время организация сформулирует свою позицию и направит официальное письмо в адрес администрации. На основании данного письма далее будут рассматриваться возможные варианты решения данного вопроса.