Почему появилась вышка на Бульваре Науки?

Автор
письма рассказала о том, что установка вышки была произведена с нарушением
нормативов и несет в себе негативную нагрузку на здоровье всех жителей
микрорайона, особенно детей.
В
приведенной цитате из законодательства сказано, что «установка данного
сооружения противоречит пункту 3.16. «Требований к размещению опор сотовой
связи» Совета депутатов города Гатчины, а именно п. 3.16.6. «Не допускается
размещение опор сотовой связи на территориях общественных пространств
(свободных от транспорта территорий общего пользования, в том числе пешеходных
зон, площадей, улиц, скверов, бульваров ….), а также пункту 3.16.3. «Не
допускается размещение опор сотовой связи на расстояниях менее чем 1,5 длины
опор от расположенных рядом зданий, строений, сооружений».
В связи с большим
количеством комментариев и жалоб, поступающих от жителей микрорайона Хохлово
поле, комитет цифрового развития правительства Ленинградской области прислал
следующий ответ:
«Антенно-мачтовые
сооружения размещаются на землях или земельных участках на основании решения
исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В данном случае
вопрос об инициировании проверки в части места расположения опоры рассматривает
комитет по строительству и градостроительного развития территории Гатчинского
района.
Также
сообщаем, что полномочия по осуществлению государственного надзора и контроля
за соблюдением СанПиН на территории Ленинградской области выполняет
региональное Управление Роспотребнадзора. Это федеральное ведомство по
заявлениям граждан и организаций, в том числе проводит измерение уровня электромагнитного
поля на объектах сотовой связи. В случае превышения предельно допустимого
уровня излучений ведомство выписывает предписания на устранение нарушения или
выключение радиоэлектронного средства – в соответствии с КоАП.
Обращаем
внимание, что установка оборудования сотовой связи, в том числе на
антенно-мачтовые сооружения, работа оборудования сотовой связи строго
контролируется. При этом норма электромагнитного излучения в России – одна из
самых жестких в мире (к примеру, в 10 раз строже, чем в США). Еще до момента
введения базовых станций в эксплуатацию проект проходит экспертизу и получает
санитарно-эпидемиологическое заключение, определяется санитарно-защитная зона и
зона ограничения застройки. Только после этого возможно размещения оборудования
сотовой связи на антенно-мачтовом сооружении.
Отметим,
что излучение от базовой станции, установленной в соответствии с СанПиН, в
несколько раз меньше, чем от обычных бытовых приборов в каждом доме, например,
оно более чем в 20 раз меньше, чем от привычной микроволновой печи. К тому же,
чем чаще расположены базовые станции, тем меньше излучаемая мощность каждой из
них в отдельности, и тем меньше влияние от базовой станции и самого телефона на
человека. Когда базовая станция находится далеко, телефон работает на пределе
мощности, так как чаще «ищет» базовую станцию, а значит, чаще облучает
владельца. Когда базовая станция находится неподалеку – излучение от мобильного
телефона минимальное».
Как
нам сообщили в администрации Гатчинского района, было проведено совещание с
представителями организации, установившей вышку сотовой связи на территории
Бульвара Науки. По итогам совещания достигнута договоренность о том, что в
ближайшее время организация сформулирует свою позицию и направит официальное
письмо в адрес администрации. На основании данного письма далее будут рассматриваться
возможные варианты решения данного вопроса.