«В джазе только девушки», или «У каждого — свои недостатки!»

Как только не называли второе десятилетие прошлого века - «бурные», «золотые», «ревущие» двадцатые, «эра джаза», «эпоха немого кино». Это было время наступления новой эпохи в мире и творчестве, время расцвета новых искусств, ар-деко, экспрессионизма, конструктивизма. Попытаться понять атмосферу этого невероятного, странного, но очень притягательного десятилетия можно разными путями. И один из них — это, несомненно, киноискусство.

Первая встреча с искусствоведом Юлией Бутт была посвящена феномену Чарли Чаплина, внесшего огромный вклад в мировой кинематограф первой четверти прошлого века. На этот раз Юлия Бутт предложила участникам киноклуба проникнуть в атмосферу этого невероятного десятилетия через призму кинематографа пятидесятых, который не упускал из виду «ревущие двадцатые».

«В джазе только девушки» (англ. Some Like It Hot — «Некоторые любят погорячее») — музыкальная комедия и одна из центральных работ режиссёра и продюсера Билли Уайлдера. В фильме рассказывается о приключениях двух музыкантов в Америке во времена сухого закона. Эта забавная парочка вынуждена скрываться в женском обличье от преследующих их гангстеров. В главных ролях снялись «звёзды» пятидесятых годов Тони Кёртис, Джек Леммон и Мэрилин Монро.

Фильм «В джазе только девушки» вышел в прокат в 1959 году, вызвав необычайный фурор в обществе. В этой картине элегантно и остроумно сплелись самые «цепляющие» кинематографические элементы: стилизация под чёрно-белое кино начала XX века, роскошные женщины, опасные мафиози, гламурное морское побережье, эмоциональный саундтрек.

При этом фильм был очень смелым для своего времени. Хотя в ленте нет ни одной сцены с обнажением, она стала одной из первых «ласточек» американского кинематографа, где столь открыто эксплуатировалась тема сексуальности. Эта тема была обозначена даже в трейлере фильма, где прямо говорилось: «Вы никогда столько не смеялись над сексом. Ну или над фильмом о нем».

По мнению критиков, эта комедия довольно цинично играла с запретными темами, не касаясь их прямо. Действительно, сексуальность в картине передана опосредованно — с помощью искусной работы костюмеров и оператора. Плюс — изумительная работа признанного секс-символа послевоенной Америки Мерилин Монро, находящейся на пике своей карьеры.

Кстати, именно за костюмы фильм «В джазе только девушки» получил свой единственный «Оскар». Их создавал известный модельер того времени Орри-Келли, который и в жизни шил платья для Мерилин Монро. Практически все костюмы в фильме были выполнены в стилистике двадцатых годов, и только наряды Монро были приближены к пятидесятым. Причём всё с той же целью — чтобы подчеркнуть её необычайную сексуальность.

Чего стоят только знаменитые «голые» коктейльные платья Мерилин-Душечки! Это были настоящие шедевры, которые идеально подчеркивали особенности её фигуры. На момент съёмок фильма Мерилин Монро находилась в положении, заметно располнев, и платья приходилось подгонять по фигуре прямо на актрисе. Особая конструкция нарядов создавала полную иллюзию нагого тела под полупрозрачной тканью. Интриги добавляла и знаменитая фраза Монро, что на ночь она надевает только «Шанель №5».

Несмотря на то, что цензура отметила несоответствие картины традиционным нормам нравственности, лента попала в широкий прокат. Именно с её выходом на экраны ассоциируется постепенный отказ от кодекса этики Голливуда.

Фильм «В джазе только девушки» был признан специалистами одной из лучших комедий за всю историю американского кино. А заключительная фраза картины - «У каждого свои недостатки!» или «Никто не совершенен!» (англ. Nobody’s perfect!) - стала не только крылатой фразой, опередившей своё время в плане толерантности, но и эпитафией на могиле гениального Билли Уайлдера.