«В джазе только девушки», или «У каждого — свои недостатки!»

Как
только не называли второе десятилетие прошлого века - «бурные», «золотые»,
«ревущие» двадцатые, «эра джаза», «эпоха немого кино». Это было время
наступления новой эпохи в мире и творчестве, время расцвета новых искусств,
ар-деко, экспрессионизма, конструктивизма. Попытаться понять атмосферу этого
невероятного, странного, но очень притягательного десятилетия можно разными
путями. И один из них — это, несомненно, киноискусство.
Первая
встреча с искусствоведом Юлией Бутт была посвящена феномену Чарли Чаплина,
внесшего огромный вклад в мировой кинематограф первой четверти прошлого века.
На этот раз Юлия Бутт предложила участникам киноклуба проникнуть в атмосферу
этого невероятного десятилетия через призму кинематографа пятидесятых, который
не упускал из виду «ревущие двадцатые».
«В
джазе только девушки» (англ. Some Like It Hot — «Некоторые
любят погорячее») — музыкальная комедия и одна из центральных работ режиссёра и
продюсера Билли Уайлдера. В фильме рассказывается о приключениях двух
музыкантов в Америке во времена сухого закона. Эта забавная парочка вынуждена
скрываться в женском обличье от преследующих их гангстеров. В главных ролях
снялись «звёзды» пятидесятых годов Тони Кёртис, Джек Леммон и Мэрилин Монро.
Фильм
«В джазе только девушки» вышел в прокат в 1959 году, вызвав необычайный фурор в
обществе. В этой картине элегантно и остроумно сплелись самые «цепляющие» кинематографические
элементы: стилизация под чёрно-белое кино начала XX века, роскошные женщины,
опасные мафиози, гламурное морское побережье, эмоциональный саундтрек.
При
этом фильм был очень смелым для своего времени. Хотя в ленте нет ни одной сцены с обнажением, она
стала одной из первых «ласточек» американского кинематографа, где столь открыто
эксплуатировалась тема сексуальности. Эта тема была обозначена даже в трейлере
фильма, где прямо говорилось: «Вы никогда столько не смеялись над сексом. Ну
или над фильмом о нем».
По
мнению критиков, эта комедия довольно цинично играла с запретными темами, не
касаясь их прямо. Действительно, сексуальность в картине передана опосредованно
— с помощью искусной работы костюмеров и оператора. Плюс — изумительная работа
признанного секс-символа послевоенной Америки Мерилин Монро, находящейся на
пике своей карьеры.
Кстати,
именно за костюмы фильм «В джазе только девушки» получил свой единственный
«Оскар». Их создавал известный
модельер того времени Орри-Келли, который и в жизни шил платья для Мерилин
Монро. Практически все костюмы в фильме были выполнены в стилистике двадцатых
годов, и только наряды Монро были приближены к пятидесятым. Причём всё с той же
целью — чтобы подчеркнуть её необычайную сексуальность.
Чего
стоят только знаменитые «голые» коктейльные платья Мерилин-Душечки! Это были
настоящие шедевры, которые идеально подчеркивали особенности её фигуры. На
момент съёмок фильма Мерилин Монро находилась в положении, заметно располнев, и
платья приходилось подгонять по фигуре прямо на актрисе. Особая конструкция
нарядов создавала полную иллюзию нагого тела под полупрозрачной тканью. Интриги
добавляла и знаменитая фраза Монро, что на ночь она надевает только «Шанель
№5».
Несмотря
на то, что цензура отметила несоответствие картины традиционным нормам
нравственности, лента попала в широкий прокат. Именно с её выходом на экраны
ассоциируется постепенный отказ от кодекса этики Голливуда.
Фильм
«В джазе только девушки» был признан специалистами одной из лучших комедий за
всю историю американского кино. А заключительная фраза картины - «У каждого
свои недостатки!» или «Никто не совершенен!» (англ. Nobody’s perfect!) - стала не только крылатой фразой, опередившей своё
время в плане толерантности, но и эпитафией на могиле гениального Билли
Уайлдера.