Вы – пример активности!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин поблагодарил присутствующих на круглом столе женщин за
их жизненную позицию: «Вы показываете пример активности. Своим упорством вы
пробиваете стены, которые порой неподвластны сильному полу».
С теплыми пожеланиями в адрес собравшихся дам
выступил заместитель председателя правительства Ленинградской области по
социальным вопросам Николай Емельянов и рассказал о реализации в регионе
национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
- Женщины-лидеры становятся движущей силой в
государстве, - отметила в своем приветственном слове вице-губернатор
Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк. - Несмотря на то,
что женщина сегодня наравне с мужчиной выполняет свой служебный долг, самой
главной ее задачей остается функция воспитания, поддержания социальной
стабильности, формирования у детей уверенности в завтрашнем дне. Анна Данилюк
изложила идею о домашнем институте наставничества, фундаментом которого
являются мамы и бабушки.
В режиме видеоконференции участников круглого стола
приветствовала председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова. Она
подчеркнула, что Ленинградская область может служить примером активного подхода
к созданию женсоветов. «Темы, которые вы сегодня поднимаете, актуальны – это,
прежде всего, поддержка семьи и детей, инициативы женщин. У вас очень сильный
женский актив», – сказала она. Екатерина Лахова предложила собраться всей
женской командой региона в Гатчине.
Члены правления Ленинградского областного
регионального отделения Союза женщин России выступили с рядом инициатив.
Депутат областного парламента Людмила Тептина доложила о работе над
законопроектом, благодаря которому ленинградские мамы получат возможность
тратить региональный материнский капитал на медицинские услуги, не входящие в
программу обязательного медицинского страхования.
Депутат областного ЗакСа, главврач Ленинградской
областной клинической больницы Татьяна Тюрина обратила внимание на важность
сохранения репродуктивного здоровья женщин. Значимым событием стало появление в
регионе перинатального центра. Кроме того, была оснащена медико-генетическая
лаборатория в областной больнице, и сегодня появилась возможностью проводить
полноценный генетический скрининг беременных. Вводится в строй новое помещение
отделения экстракорпорального оплодотворения.
Тему женского здоровья продолжила руководитель
Мультицентра социальной и трудовой интеграции, председатель Совета
благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко. Она рассказала о
социальном проекте «Бережем нашу маму», направленном на матерей детей-инвалидов
и многодетных мам, которые, погрузившись в бытовую рутину, зачастую не имеют
возможности обратиться к специалисту с проблемами здоровья, не говоря о
профилактических мероприятиях. Помощь будет заключаться в доставке мамочек в
медицинские учреждения и предоставлении на время их отсутствия сиделки ребенку.
Депутат регионального ЗакСа Марина Левченко рассказала о проводимой работе по защите прав женщин в семье. «Единая Россия» разрабатывает закон, согласно которому органы внутренних дел будут обязаны реагировать на каждую жалобу на бытовое насилие, ведь нередко игнорирование таких обращений полицией приводит к трагическим последствиям.
Об образовании и становлении Ленинградского
областного Союза женщин России и формировании его отделений во всех уголках
региона доложила его председатель Татьяна Толстова. Благодаря активной работе с
сентября прошлого года в муниципальных образованиях области организовано 13
женсоветов, один из которых – в Гатчинском районе.