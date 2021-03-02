Вы – пример активности!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин поблагодарил присутствующих на круглом столе женщин за их жизненную позицию: «Вы показываете пример активности. Своим упорством вы пробиваете стены, которые порой неподвластны сильному полу».

С теплыми пожеланиями в адрес собравшихся дам выступил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и рассказал о реализации в регионе национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

- Женщины-лидеры становятся движущей силой в государстве, - отметила в своем приветственном слове вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк. - Несмотря на то, что женщина сегодня наравне с мужчиной выполняет свой служебный долг, самой главной ее задачей остается функция воспитания, поддержания социальной стабильности, формирования у детей уверенности в завтрашнем дне. Анна Данилюк изложила идею о домашнем институте наставничества, фундаментом которого являются мамы и бабушки.

В режиме видеоконференции участников круглого стола приветствовала председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова. Она подчеркнула, что Ленинградская область может служить примером активного подхода к созданию женсоветов. «Темы, которые вы сегодня поднимаете, актуальны – это, прежде всего, поддержка семьи и детей, инициативы женщин. У вас очень сильный женский актив», – сказала она. Екатерина Лахова предложила собраться всей женской командой региона в Гатчине.

Члены правления Ленинградского областного регионального отделения Союза женщин России выступили с рядом инициатив. Депутат областного парламента Людмила Тептина доложила о работе над законопроектом, благодаря которому ленинградские мамы получат возможность тратить региональный материнский капитал на медицинские услуги, не входящие в программу обязательного медицинского страхования.

Депутат областного ЗакСа, главврач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина обратила внимание на важность сохранения репродуктивного здоровья женщин. Значимым событием стало появление в регионе перинатального центра. Кроме того, была оснащена медико-генетическая лаборатория в областной больнице, и сегодня появилась возможностью проводить полноценный генетический скрининг беременных. Вводится в строй новое помещение отделения экстракорпорального оплодотворения.

Тему женского здоровья продолжила руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции, председатель Совета благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко. Она рассказала о социальном проекте «Бережем нашу маму», направленном на матерей детей-инвалидов и многодетных мам, которые, погрузившись в бытовую рутину, зачастую не имеют возможности обратиться к специалисту с проблемами здоровья, не говоря о профилактических мероприятиях. Помощь будет заключаться в доставке мамочек в медицинские учреждения и предоставлении на время их отсутствия сиделки ребенку.

Депутат регионального ЗакСа Марина Левченко рассказала о проводимой работе по защите прав женщин в семье. «Единая Россия» разрабатывает закон, согласно которому органы внутренних дел будут обязаны реагировать на каждую жалобу на бытовое насилие, ведь нередко игнорирование таких обращений полицией приводит к трагическим последствиям.

Об образовании и становлении Ленинградского областного Союза женщин России и формировании его отделений во всех уголках региона доложила его председатель Татьяна Толстова. Благодаря активной работе с сентября прошлого года в муниципальных образованиях области организовано 13 женсоветов, один из которых – в Гатчинском районе.



