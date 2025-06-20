Во вторник телефонные мошенники звонят чаще, чем в другие дни недели

Злоумышленники чаще всего звонят жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. В список также попали Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара и Уфа. Исследование проведено на основе обезличенных данных сервиса «Определитель номера» в приложении Сбербанк Онлайн в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

В 2024 году сервис обработал более миллиарда входящих вызовов, из которых 3,8 миллиона были идентифицированы как подозрительные. В январе-мае 2025 года сервис обработал на 30% больше звонков, чем за аналогичный период прошлого года.

«Зачастую жертвами телефонного мошенничества становятся люди в “состоянии многозадачности” — например, родители маленьких детей, водители в пути, сотрудники горячих линий и кол-центров — разделённое внимание снижает бдительность и даёт злоумышленнику дополнительный шанс на успех. Наш “Определитель номера” только с начала года помог россиянам предотвратить миллионы попыток обмана. Сервис ещё до первого гудка автоматически анализирует каждый входящий звонок по множеству параметров благодаря AI-модели, разработанной экспертами кибербезопасности банка. Это позволяет считать его одним из самых эффективных средств защиты от телефонного мошенничества. Сервис бесшовно интегрирован в антифрод-систему Сбера. Если пользователь, несмотря на предупреждение, всё-таки доверился мошеннику, банк в дальнейшем приостановит подозрительные транзакции», - рассказал Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.