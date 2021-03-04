Кому положены бесплатные лекарства для детей?

Так, 70 % из числа опрошенных не знали, что детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет можно воспользоваться правом на получение бесплатных лекарств. Таким же правом могут воспользоваться все мамочки для лечения детей в возрасте до трех лет, но знают об этом единицы.

- Как-то лет 5 назад решила воспользоваться такой льготой. Были выписаны неверно бланки, переписывали. Затем лекарств просто не оказалось в аптеках. Побегать пришлось, а результат отрицательный. Больше не просила бесплатные лекарства, - поделилась своим опытом мама четырех детей.

- Даже не знала, что бывают бесплатные лекарства! И врач молчит, хотя прекрасно знает, что трое детей, - говорит другая мамочка.

- В нашу деревню еще цивилизация не дошла (Дружная Горка). Врачи не выписывают такое, - поделилась еще одна родительница.

Мы решили восполнить этот проблем и обратились к заместителю главного врача Гатчинской клинической межрайонной больницы по детству Римме Цветковой с просьбой рассказать, каким детям могут выписать рецепт на бесплатные лекарства.

- Дети до трех лет, а в многодетных семьях – дети до шести лет имеют право на бесплатное лекарственное обеспечении в соответствии с перечнем медикаментов, прописанных в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Ленинградской области на текущий год, - рассказала Римма Цветкова.

В него входят антибиотики, жаропонижающие, витамин Д, виферон, гриппферон, отхаркивающие препараты, препараты для кишечной флоры и другие. Заявка на медикаменты составляется ежегодно в августе и направляется в комитет по здравоохранению Ленинградской области, который занимается закупкой лекарств.

У каждого доктора, работающего в Гатчинском районе, имеется не только перечень медикаментов, но также информация об их наличии в той или иной аптеке. За актуальность этих данных отвечает отдел льготного лекарственного обеспечения Гатчинской КМБ и регулярно их обновляет.

Выписка льготного лекарственного препарата осуществляется по назначению врача после осмотра ребенка. Сотрудники регистратуры детской поликлиники распечатывают рецепт на определенном бланке, который затем подписывает врач. После этого родители могут получить в аптеке назначенные и выписанные лекарственные препараты. Напрямую отправить данные рецепты в аптеки сотрудники поликлиники не имеют технической возможности.

Если многодетная семья проживает в Гатчинском районе и прикреплена к одной из амбулаторий или к ФАПу, то она также имеет полное право на получение бесплатных препаратов, а данные структурные подразделения Гатчинской КМБ обладают правом выписывать бесплатные лекарства. Если в день обращения в аптеке отсутствуют назначенные и выписанные медикаменты, то они остаются на гарантийный отсроченный отпуск.

Полная информация о предоставлении бесплатных лекарств по рецептам врачей для детей из многодетных семей до шести лет, а также детям до трех лет размещена на официальном сайте Гатчинской КМБ и в регистратуре детской поликлиники.

Если ребенок из многодетной семьи имеет группу инвалидности, то он пользуется федеральной льготой и имеет право на бесплатные медикаменты в соответствии с перечнем медикаментов для федеральных льготников.



