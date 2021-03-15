Поздравляем – это была контрольная закупка

Есть постановление правительства РФ об обязательной маркировке отдельных видов продукции. С 1 января 2021 года список товаров, подлежащих обязательной маркировке, пополнился парфюмерией, всеми видами одежды, обуви и автошинами. Ранее в нем значился табак, алкоголь, меха и другое. Отсутствие маркировки – нарушение прав потребителей. Почему? – рассказывает начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Николай Васев.

- Внеплановые проверки никто не отменял. У нас есть определенная система: специалисты нашего отдела обходят торговые точки и проверяют наличие маркировки на товаре, – говорит Николай Анатольевич. – Маркировка продукции средствами идентификации – это QR-код, который наклеивается на ярлык. С помощью программы «Честный знак» с этого кода можно считать всю информацию о товаре, выяснить его происхождение и законность. И сделать вывод о безопасности продукции для потребителя. Это касается и непосредственной безвредности товаров – например, одежды или обуви, и соответствия продукции стандартам безопасности, если речь идет об автомобильных шинах.

- Кто маркирует товар?

- Производитель.

- Это если производство российское. А если товар произведен заграницей? Вряд ли нам поможет китайский QR-код…

- Тогда его маркирует продавец. Ответственность за маркировку несет владелец товара. Продукция либо закупается с готовым знаком – QR-кодом, либо маркируется перед продажей: продавец покупает коды и размещает их на продукции.

- Если специалисты Роспотребнадзора обнаруживают товар без маркировки?

- Если кода нет, продукция подлежит снятию с реализации: она не имеет права продаваться. С начала года было проведено шесть проверок по маркировке парфюмерии: в магазинах сети «Магнит-Косметик», «Ритейл», «Сокол» и других. В «Магните», например, было досмотрено 54 единицы товара – снято с реализации ноль. У индивидуального предпринимателя выявили нарушения: досмотрели 18 единиц на 17 тысяч рублей, составили протокол, сняли с реализации четыре единицы.

То же самое касается товаров легкой промышленности: начиная с января, было проведено девять проверок. В четырех магазинах нарушений не выявлено, в отношении пяти предпринимателей составлены протоколы. Продукция – 32 единицы – снята с реализации. На первый раз в таких случаях, как правило, выносится предупреждение. При повторном нарушении – штраф.

…А продавцы автошин подошли к вопросу ответственно: мы проверили все гатчинские магазины по продаже автомобильных шин – претензий нет. Сейчас проводятся проверки точек, торгующих алкогольной и табачной продукцией.

- На что чаще жалуются граждане? Раньше любили обсчитывать и обвешивать, а теперь?

- На обвешивание теперь жалуются редко. Как правило, предприниматели за этим следят, у всех есть контрольные весы. Самые частые обращения – по факту покупки товаров ненадлежащего качества. В основном, это техника, электроника и мебель, особенно на заказ. Люди заказывают мебель, вносят предоплату – и начинается задержка, нарушение сроков. Мы берем договора, проводим экспертизу: бывает, что и договора составлены незаконно.

- Удается восстановить нарушенные права потребителей?

- Предприниматели в таких случаях чаще всего идут навстречу, и конфликт улаживается – но, к сожалению, только после вмешательства Роспотребнадзора.

В этом году возвращаются контрольные закупки. Если есть подозрение, что где-то нарушаются права потребителей, мы проводим тайную проверку, без взаимодействия с юридическим лицом – продавец не предупреждается.

Наш отдел выносит распоряжение, выделяются средства от управления, специалист выходит на объект и проводит контрольную закупку. Как только закупка осуществилась и чек получен, незамедлительно информируется продавец и представитель юридического лица. Тут же информация о проведении контрольной закупки поступает в управление Роспотребнадзора и в прокуратуру. Факт нарушения либо подтверждается, либо нет. Но чаще все-таки подтверждается.

- У вас есть примеры таких результативных закупок в Гатчине?

- В этом году примеров пока нет. А в прошлом было проведено семь контрольных закупок – и все результативные. Чаще всего это, конечно, табачная и алкогольная продукция: незакрытые боксы с пачками сигарет, алкоголь без лицензии, без маркировки, без акцизных марок. Однако подобные нарушения выявляются, как правило, в небольших магазинах в сельской местности. В Гатчине, особенно в центре, такого нет.

Процедура контрольной закупки была запущена еще в 2019 году, в 2020-м из-за ковида процесс был приостановлен. Сейчас мы возвращаемся к этой практике. Это хороший административный рычаг, который позволяет без предупреждения юридического лица проверять законность его действий относительно прав потребителей.

- Что происходит в случае выявления нарушений?

- Продукция снимается с реализации и отправляется в суд. В последствии выносится судебное решение по статье 15.12 КоАП РФ. Но гатчинские предприниматели в большинстве своем следят за собственным имиджем: они крайне заинтересованы в покупателях и стараются исполнять закон. Бывает, что не поспевают за быстроменяющимся законодательством, но исправляются и не допускают ошибок в дальнейшем. В целом, в Гатчинском районе с соблюдением прав потребителей все обстоит достаточно благополучно. Принципиальных нарушений мало – наши предприниматели расположены к сотрудничеству.

Екатерина Дзюба