Поздравляем – это была контрольная закупка

Есть
постановление правительства РФ об обязательной маркировке отдельных видов
продукции. С 1 января 2021 года список товаров, подлежащих обязательной
маркировке, пополнился парфюмерией, всеми видами одежды, обуви и автошинами.
Ранее в нем значился табак, алкоголь, меха и другое. Отсутствие маркировки –
нарушение прав потребителей. Почему? – рассказывает начальник территориального
отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах
Николай Васев.
-
Внеплановые проверки никто не отменял. У нас есть определенная система:
специалисты нашего отдела обходят торговые точки и проверяют наличие маркировки
на товаре, – говорит Николай Анатольевич. – Маркировка продукции средствами
идентификации – это QR-код, который наклеивается на
ярлык. С помощью программы «Честный знак» с этого кода можно считать всю
информацию о товаре, выяснить его происхождение и законность. И сделать вывод о
безопасности продукции для потребителя. Это касается и непосредственной
безвредности товаров – например, одежды или обуви, и соответствия продукции
стандартам безопасности, если речь идет об автомобильных шинах.
- Кто маркирует товар?
- Производитель.
- Это если производство российское. А
если товар произведен заграницей? Вряд ли нам поможет китайский QR-код…
-
Тогда его маркирует продавец. Ответственность за маркировку несет владелец
товара. Продукция либо закупается с готовым знаком – QR-кодом, либо маркируется перед продажей: продавец
покупает коды и размещает их на продукции.
- Если специалисты Роспотребнадзора
обнаруживают товар без маркировки?
- Если
кода нет, продукция подлежит снятию с реализации: она не имеет права
продаваться. С начала года было проведено шесть проверок по маркировке
парфюмерии: в магазинах сети «Магнит-Косметик», «Ритейл», «Сокол» и других. В
«Магните», например, было досмотрено 54 единицы товара – снято с реализации
ноль. У индивидуального предпринимателя выявили нарушения: досмотрели 18 единиц
на 17 тысяч рублей, составили протокол, сняли с реализации четыре единицы.
То
же самое касается товаров легкой промышленности: начиная с января, было
проведено девять проверок. В четырех магазинах нарушений не выявлено, в
отношении пяти предпринимателей составлены протоколы. Продукция – 32 единицы –
снята с реализации. На первый раз в таких случаях, как правило, выносится предупреждение.
При повторном нарушении – штраф.
…А
продавцы автошин подошли к вопросу ответственно: мы проверили все гатчинские магазины
по продаже автомобильных шин – претензий нет. Сейчас проводятся проверки точек,
торгующих алкогольной и табачной продукцией.
- На что чаще жалуются граждане? Раньше
любили обсчитывать и обвешивать, а теперь?
- На
обвешивание теперь жалуются редко. Как правило, предприниматели за этим следят,
у всех есть контрольные весы. Самые частые обращения – по факту покупки товаров
ненадлежащего качества. В основном, это техника, электроника и мебель, особенно
на заказ. Люди заказывают мебель, вносят предоплату – и начинается задержка,
нарушение сроков. Мы берем договора, проводим экспертизу: бывает, что и
договора составлены незаконно.
- Удается восстановить нарушенные права
потребителей?
-
Предприниматели в таких случаях чаще всего идут навстречу, и конфликт
улаживается – но, к сожалению, только после вмешательства Роспотребнадзора.
В
этом году возвращаются контрольные закупки. Если есть подозрение, что где-то
нарушаются права потребителей, мы проводим тайную проверку, без взаимодействия
с юридическим лицом – продавец не предупреждается.
Наш
отдел выносит распоряжение, выделяются средства от управления, специалист
выходит на объект и проводит контрольную закупку. Как только закупка
осуществилась и чек получен, незамедлительно информируется продавец и
представитель юридического лица. Тут же информация о проведении контрольной
закупки поступает в управление Роспотребнадзора и в прокуратуру. Факт нарушения
либо подтверждается, либо нет. Но чаще все-таки подтверждается.
- У вас есть примеры таких
результативных закупок в Гатчине?
- В
этом году примеров пока нет. А в прошлом было проведено семь контрольных
закупок – и все результативные. Чаще всего это, конечно, табачная и алкогольная
продукция: незакрытые боксы с пачками сигарет, алкоголь без лицензии, без
маркировки, без акцизных марок. Однако подобные нарушения выявляются, как
правило, в небольших магазинах в сельской местности. В Гатчине, особенно в
центре, такого нет.
Процедура
контрольной закупки была запущена еще в 2019 году, в 2020-м из-за ковида
процесс был приостановлен. Сейчас мы возвращаемся к этой практике. Это хороший
административный рычаг, который позволяет без предупреждения юридического лица
проверять законность его действий относительно прав потребителей.
- Что происходит в случае выявления
нарушений?
-
Продукция снимается с реализации и отправляется в суд. В последствии выносится
судебное решение по статье 15.12 КоАП РФ. Но гатчинские предприниматели в
большинстве своем следят за собственным имиджем: они крайне заинтересованы в
покупателях и стараются исполнять закон. Бывает, что не поспевают за
быстроменяющимся законодательством, но исправляются и не допускают ошибок в
дальнейшем. В целом, в Гатчинском районе с соблюдением прав потребителей все
обстоит достаточно благополучно. Принципиальных нарушений мало – наши
предприниматели расположены к сотрудничеству.
Екатерина Дзюба