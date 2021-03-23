Проверь свою цифровую грамотность!

Тестирование пройдет на сайте акции цифровойдиктант.рф. Испытание включает в себя вопросы на знание базовых программ и приложений, использование социальных сетей, интернет-магазинов и других онлайн-сервисов, цифровой безопасности, в том числе защите персональных данных и устройств, а также новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.

Тест рассчитан на три возрастные категории: от 7 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 лет и старше.

Задача по повышению цифровой грамотности населения поставлена Президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Сегодня наказ главы государства реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Цифровой диктант – это самая масштабная в России акция по проверке знаний в области информационных технологий и цифровой грамотности. Впервые он прошел в 2019 году, в нем приняли участие около 40 тыс. россиян. В 2020 году количество участников акции выросло до 330 тысяч человек. По итогам проведенного тестирования индекс цифровой грамотности в стране в 2020 году составил 7,25 балла из 10 возможных.