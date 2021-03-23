Проверь свою цифровую грамотность!

Тестирование
пройдет на сайте акции цифровойдиктант.рф. Испытание включает в себя вопросы на
знание базовых программ и приложений, использование социальных сетей,
интернет-магазинов и других онлайн-сервисов, цифровой безопасности, в том числе
защите персональных данных и устройств, а также новым технологиям, включая
искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.
Тест рассчитан на
три возрастные категории: от 7 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 лет и старше.
Задача по
повышению цифровой грамотности населения поставлена Президентом России
Владимиром Путиным в 2017 году. Сегодня наказ главы государства реализуется в
рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального
проекта «Цифровая экономика».
Цифровой диктант –
это самая масштабная в России акция по проверке знаний в области информационных
технологий и цифровой грамотности.
Впервые он прошел в 2019 году, в нем приняли участие около 40 тыс.
россиян. В 2020 году количество участников акции выросло до 330 тысяч человек.
По итогам проведенного тестирования индекс цифровой грамотности в стране в 2020
году составил 7,25 балла из 10 возможных.