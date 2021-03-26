Его звали Никита…

15-го марта в Коммунарский отдел полиции обратился
житель Нового Света, который на сайте «Авито» хотел купить металлический гараж
в Малом Верево. Позвонил по указанным телефонным номерам, договорился о встрече
возле гаража в Набережном переулке. Передал продавцу, который назвался Никитой,
тысячу рублей. Затем на заправке в Малом Верево на Киевском шоссе отдал еще 16
тысяч – без расписки. Гаража так и не получил.
Жительница Коммунара заплатила 4300 рублей за трех
кукол, которые продавались на «Авито». Продавец попросил перевести деньги на
карту, и произошло это еще в январе. Женщина долго ждала свою покупку, а не дождавшись,
обратилась в полицию.