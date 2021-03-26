Его звали Никита…

Его звали Никита…

Людей продолжают обманывать с помощью сайта «Авито»: заманивают с помощью липовых объявлений и просят перевести деньги или продиктовать данные банковской карты. Некоторые вообще отдают деньги из рук в руки, ничего не получая взамен. Несмотря на то, что на сайте крупным планом размещено предупреждение не переходить в другие мессенджеры, не производить расчетов в обход сайта, пользователи это предупреждение игнорируют.

Рубрики : Криминал     26 Mar 2021

15-го марта в Коммунарский отдел полиции обратился житель Нового Света, который на сайте «Авито» хотел купить металлический гараж в Малом Верево. Позвонил по указанным телефонным номерам, договорился о встрече возле гаража в Набережном переулке. Передал продавцу, который назвался Никитой, тысячу рублей. Затем на заправке в Малом Верево на Киевском шоссе отдал еще 16 тысяч – без расписки. Гаража так и не получил.

Жительница Коммунара заплатила 4300 рублей за трех кукол, которые продавались на «Авито». Продавец попросил перевести деньги на карту, и произошло это еще в январе. Женщина долго ждала свою покупку, а не дождавшись, обратилась в полицию.

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