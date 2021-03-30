Школу в Коммунаре проверили «ревизорро»

Заявку на посещение
столовой в рамках акции оставила мама ученицы начальной школы Наталья
Гончарова. Вместе с сотрудником комитета общего и профессионального образования
региона и восьмиклассницей соседней школы №1 Кирой Пшеничной они вчера нагрянули
в столовую. В школе только что закончился завтрак, работники кухни начали
готовиться к обеду. В меню была представлена молочная каша «Дружба», а также
второе – котлеты и два вида гарнира. В буфете – традиционная выпечка. На
завтрак дети получили также кофейный напиток, бутерброд и апельсин.
Все участники
эксперимента взяли на пробу по порции второго блюда. «Ранее я подавала жалобу о
том, что дети получают холодные обеды. Однако сейчас я убедилась, что проблема
решена: все блюда – горячие», – рассказала Наталья. Также мама оценила вкусовые
свойства блюд. «Все вкусно, вполне по-домашнему», – добавляет она.
По словам директора школы
Людмилы Шагай, в столовой учебного заведения ранее были установлены мармиты –
специальные устройства для постоянного подогрева приготовленной еды. Пандемия
внесла свои коррективы в работу столовой: школьники питаются в разное время,
чтобы разграничить потоки. Вся посуда обрабатывается специальными растворами,
после чего отправляется в посудомоечную машину для мытья в высокотемпературном
режиме. У входа в столовую установлены санитайзеры.
Участники акции заполнили
чек-листы, в которых отметили все, что удалось проверить. В графе «Внешний вид
подаваемых блюд» в результате проверки были оставлены ремарки «Эстетичный» и
«Съедобный». Также было отмечено, что в столовой «чисто и вкусно», а детям
представлен большой выбор блюд.
Напомним, акция
«Ленинградский ревизорро» запущена комитетом общего и профессионального
образования региона с целью общественного контроля школьного питания. От
родителей школьников поступило более 60 заявок на посещение 52 учебных
заведений.