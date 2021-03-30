Школу в Коммунаре проверили «ревизорро»

Заявку на посещение столовой в рамках акции оставила мама ученицы начальной школы Наталья Гончарова. Вместе с сотрудником комитета общего и профессионального образования региона и восьмиклассницей соседней школы №1 Кирой Пшеничной они вчера нагрянули в столовую. В школе только что закончился завтрак, работники кухни начали готовиться к обеду. В меню была представлена молочная каша «Дружба», а также второе – котлеты и два вида гарнира. В буфете – традиционная выпечка. На завтрак дети получили также кофейный напиток, бутерброд и апельсин.

Все участники эксперимента взяли на пробу по порции второго блюда. «Ранее я подавала жалобу о том, что дети получают холодные обеды. Однако сейчас я убедилась, что проблема решена: все блюда – горячие», – рассказала Наталья. Также мама оценила вкусовые свойства блюд. «Все вкусно, вполне по-домашнему», – добавляет она.

По словам директора школы Людмилы Шагай, в столовой учебного заведения ранее были установлены мармиты – специальные устройства для постоянного подогрева приготовленной еды. Пандемия внесла свои коррективы в работу столовой: школьники питаются в разное время, чтобы разграничить потоки. Вся посуда обрабатывается специальными растворами, после чего отправляется в посудомоечную машину для мытья в высокотемпературном режиме. У входа в столовую установлены санитайзеры.

Участники акции заполнили чек-листы, в которых отметили все, что удалось проверить. В графе «Внешний вид подаваемых блюд» в результате проверки были оставлены ремарки «Эстетичный» и «Съедобный». Также было отмечено, что в столовой «чисто и вкусно», а детям представлен большой выбор блюд.

Напомним, акция «Ленинградский ревизорро» запущена комитетом общего и профессионального образования региона с целью общественного контроля школьного питания. От родителей школьников поступило более 60 заявок на посещение 52 учебных заведений.