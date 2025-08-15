Поиск на сайте
Новые тракторы для Кобринской территории

Сегодня Кобринский центр благоустройства пополнился новой техникой. В муниципальное учреждение доставлены два трактора «Беларусь» 82.3 и 320.4М с навесным оборудованием.

- Это первые тракторы, принадлежащие Кобринскому территориальному управлению. Раньше мы нанимали, брали в аренду, заключали договора на услуги такой техники. И вот теперь - у нас она есть! Впереди - постановка на учет, взятие на баланс, трудоустройство тракториста, но главное, что мы идем вперед и всё на благо наших людей и Кобринской земли! - поделился глава Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко.

Денежные средства на закупку тракторов выделены из бюджета Гатчинского муниципального округа