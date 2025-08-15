Нет такого человека, у которого бы хоть раз в жизни не болела спина. И если вам не «надуло» и вы не мешки ворочали, скорее всего, это остеохондроз. Признаками заболевания могут быть и головные боли, и межреберная невралгия, и даже онемение конечностей. Однако на первых порах пациента ничего не беспокоит: остеохондроз подкрадывается незаметно и начинает втихаря подгрызать позвоночник у ничего не подозревающей жертвы.