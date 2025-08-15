Бабушка на качелях

Внука призвали в армию. Где он будет служить? Сможет ли звонить домой? Внучка не смогла поступить в ВУЗ сразу после окончания школы. Что теперь предпримут ее родители? Будут искать репетиторов? Помогут с трудоустройством? У зятя развалился бизнес, а у сына нашли опасное заболевание... И так перечислять можно до бесконечности. Это жизнь.

Если проблемы решаются, мы радуемся, если приносят негатив, мы печалимся. Таким образом мы оказываемся на эмоциональных качелях. Амплитуда их взлетов и падений может быть разной – в зависимости от сложности испытываемых проблем и стойкости нашей нервной системы. Тем не менее такие «раскачивания» не всегда безобидны.

Психологи уже давно разработали несколько техник, позволяющих справиться с эмоциональными качелями и уровнем тревоги, который они вызывают. Вот несколько из них.

После какого-то события, информации, общения с кем-то, вы испытываете дискомфорт, плохое настроение и не можете с ними справиться. Для начала нужно дать своим чувствам «имена». Как говорят медики, нет диагноза – нет лечения. Дело в том, что с эмоциями, которые мы не способны назвать, мы не можем взаимодействовать. Они овладевают нами бесконтрольно. Чтобы понять, на какие «качели» вы угодили, нужно попытаться рассуждать примерно по такой схеме: «Не могу определить, что я сейчас чувствую, но, скорее всего, это похоже на тревогу, или беспокойство, или волнение...» Такое перечисление, по мнению специалистов, уже помогает понять свои эмоции и ослабить их воздействие.

Далее вы пытаетесь изложить на бумаге все мысли, которые посещают вас в течение 10–12 минут. Вы не заботитесь о стиле изложения, орфографии и пунктуации. Вам нужно зафиксировать свой поток сознания. Таким образом вы сможете посмотреть на свои переживания со стороны и освободить от них мозг, хотя бы на некоторое время. Дальше вы этот листок рвете на мелкие кусочки и выбрасываете – всё, их нет.

Это примерно так, как психологи поступают с детскими страхами. У любого ребенка есть страх: темноты, посещения стоматолога, пустой комнаты, резких звуков... Понятно, что ребенок не может описать свой страх словами, поэтому ему предлагают его нарисовать и оставить у доктора. В свое время я этих «черных» рисунков насмотрелась в кабинете известного петербургского психиатра А.И. Захарова. У него для них был предназначен целый шкаф, где дети с удовольствием и надеждой на избавление оставляли свои рисунки, продиктованные отрицательными эмоциями.

Мы же с вами уже наделены даром письменной речи и, дав название своим чувствам, можем поискать в интернете советы, что с ними делать. Искусственный интеллект (Алиса в Яндексе, например) поиск этот ускоряет и облегчает. Подумав, порассуждав, мы можем оказаться на сайте или в блоге практикующих психологов и получить совет.

Есть простое упражнение – «бабочка», которое помогает справиться с тревогой. Его можно выполнять стоя, лежа или сидя. Главное, чтобы ваше исходное положение было удобно и вы могли расслабиться. Выполнять упражнение можно с открытыми или закрытыми глазами. Обнимите себя за плечи: кисть правой руки – на левом, а левая кисть – на правом. Дышите глубоко, медленно и равномерно. Начните медленно двигать руками, поочередно постукивая по плечам. Наблюдайте за своими мыслями и ощущениями, как они приходят и уходят. Делайте так в течение нескольких минут, пока не почувствуете, что ваше тело расслабилось.

Если вы хоть раз смотрели корейские дорамы, то наверняка могли видеть, как человека плачущего, расстроенного, испуганного, страдающего обнимает собеседник, прижимает к себе и начинает тихонько открытой ладонью постукивать по спине, плечам. Мы тоже так делаем – со своими маленькими детьми. Но почему-то, став взрослыми, забываем о таком чудодейственном способе.

Во многом эмоциональная стабильность зависит от физической устойчивости и сбалансированности. Поэтому в следующий раз будем говорить о различных техниках физической активности и дыхании.

Ирина Владимирова

Иллюстрация freepik.com