Для тех, кто обожает романсы

Открыл концерт романс «Любовь и разлука» композитора Исаака Шварца, написанный на стихи Булата Окуджавы для кинофильма «Нас венчали не в церкви». С первых же минут зрители оценили талантливое исполнение концертмейстера Дины Каминской и артистичность лауреата Первой премии Международного конкурса «Европейская Романсиада – 2019» в Гамбурге Светланы Мудрецовой, приветствуя их криками «Браво!».

Погружая зрителей в пушкинскую эпоху, звучали романсы Исаака Шварца из кинофильма «Станционный смотритель». Слушая романсы Александра Гурилёва «Отвернитесь, не глядите!» и «Право, маменьке скажу», зрительный зал словно переместился на званый вечер в Михай-ловское. А потом новая мелодия возвращала нас к Исааку Шварцу: звучали очень личные и проникновенные слова особенного романса, романса-посвящения Булату Окуджаве «Дождик осенний, поплачь обо мне». Зал вслушивался в истории из жизни известной исполнительницы романсов Анастасии Вяльцевой и наслаждался чудесными романсами времён «золотого века» этого жанра. И вновь тревожили душу незабываемые мелодии Шварца – «Эта женщина в окне», «Песенка кавалергарда»…

Прекрасная музыка и выразительное исполнение создали атмосферу тепла и уюта в зале. И уже в самом конце встречи откровением стал рассказ певицы о работе с Исааком Иосифовичем: «Я для Исаака Иосифовича – не чужой человек. Помню, как я не раз приезжала сюда юной девочкой, когда работала артисткой Театра музыкальной комедии и позже. Помню, как мы учили вокальные партии к фильму «Шахматист». Однажды, после репетиций, в восемь часов утра раздался звонок от Исаака Шварца, он попросил меня подойти к роялю, посмотреть определённую ноту и подсказал, как я должна её петь. Меня всегда восхищала точность и серьёзное, очень бережное отношение композитора к каждой нотке, и с тех пор, когда я прикасаюсь к нотам, проигрываю и учу, то делаю так, как советовал Исаак Иосифович!»

Светлана Тарасюк, методист мемориального дома-музея Исаака Шварца