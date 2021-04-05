Для тех, кто обожает романсы

Открыл концерт романс
«Любовь и разлука» композитора Исаака Шварца, написанный на стихи Булата Окуджавы
для кинофильма «Нас венчали не в церкви». С первых же минут зрители оценили
талантливое исполнение концертмейстера Дины Каминской и артистичность лауреата
Первой премии Международного конкурса «Европейская Романсиада – 2019» в
Гамбурге Светланы Мудрецовой, приветствуя их криками «Браво!».
Погружая зрителей в
пушкинскую эпоху, звучали романсы Исаака Шварца из кинофильма «Станционный
смотритель». Слушая романсы Александра Гурилёва «Отвернитесь, не глядите!» и
«Право, маменьке скажу», зрительный зал словно переместился на званый вечер в
Михай-ловское. А потом новая мелодия возвращала нас к Исааку Шварцу: звучали
очень личные и проникновенные слова особенного романса, романса-посвящения
Булату Окуджаве «Дождик осенний, поплачь обо мне». Зал вслушивался в истории из
жизни известной исполнительницы романсов Анастасии Вяльцевой и наслаждался
чудесными романсами времён «золотого века» этого жанра. И вновь тревожили душу
незабываемые мелодии Шварца – «Эта женщина в окне», «Песенка кавалергарда»…
Прекрасная музыка и
выразительное исполнение создали атмосферу тепла и уюта в зале. И уже в самом
конце встречи откровением стал рассказ певицы о работе с Исааком Иосифовичем:
«Я для Исаака Иосифовича – не чужой человек. Помню, как я не раз приезжала сюда
юной девочкой, когда работала артисткой Театра музыкальной комедии и позже.
Помню, как мы учили вокальные партии к
фильму «Шахматист». Однажды, после репетиций, в восемь часов утра раздался
звонок от Исаака Шварца, он попросил меня подойти к роялю, посмотреть
определённую ноту и подсказал, как я должна её петь. Меня всегда восхищала
точность и серьёзное, очень бережное отношение композитора к каждой нотке, и с
тех пор, когда я прикасаюсь к нотам, проигрываю и учу, то делаю так, как
советовал Исаак Иосифович!»
Светлана Тарасюк, методист мемориального дома-музея Исаака Шварца