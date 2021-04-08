Интернет шагает по Ленинградской области

В прошлом году в регионе
вырос трафик передачи данных, количество пользователей, а также увеличилась
зона охвата сети. В регионе были введены в эксплуатацию более 1200 базовых
станций «сотовой» связи, в том числе по технологии 4G. Без покрытия услугами
мобильной связи и высокоскоростного доступа в Интернет по технологии 3G/4G на 1
января 2021 года в регионе оставалось менее 8% населенных пунктов.
Протяженность
волоконно-оптических линий связи на территории региона возросла на 15%, рост
количества пролетов радиорелейных линий связи составил более 4,5%.
В 2021 году планируется
улучшить качество мобильной связи на основных автомагистралях Ленинградской
области, в отдаленных населенных пунктах, а также на территориях агломерации –
в Кудрово, Мурино, Янино, Сертолово, Всеволожске, и в крупных дачных массивах.