Интернет шагает по Ленинградской области

В прошлом году в регионе вырос трафик передачи данных, количество пользователей, а также увеличилась зона охвата сети. В регионе были введены в эксплуатацию более 1200 базовых станций «сотовой» связи, в том числе по технологии 4G. Без покрытия услугами мобильной связи и высокоскоростного доступа в Интернет по технологии 3G/4G на 1 января 2021 года в регионе оставалось менее 8% населенных пунктов.

Протяженность волоконно-оптических линий связи на территории региона возросла на 15%, рост количества пролетов радиорелейных линий связи составил более 4,5%.

В 2021 году планируется улучшить качество мобильной связи на основных автомагистралях Ленинградской области, в отдаленных населенных пунктах, а также на территориях агломерации – в Кудрово, Мурино, Янино, Сертолово, Всеволожске, и в крупных дачных массивах.