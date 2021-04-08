Регион напишет «Космический диктант»

Накануне 60-летия первого
полета человека в космос – 11 апреля – пройдет онлайн-диктант, подключиться к
которому смогут все жители Ленинградской области. Он будет состоять из 30
вопросов о биографии легенд отечественной космонавтики, жизни и работе на
орбите, исследованиях планет и других сферах космических знаний. Вопросы будут
зачитывать известные космонавты и деятели культуры. Участники диктанта должны
ответить на вопрос за одну минуту.
По итогам мероприятия
будут выбраны 100 победителей, которые получат подписку на сервис «ВКонтакте»,
ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации
«Роскосмос». Решающими факторами для определения лидеров станут скорость и количество
правильных ответов. Итоги диктанта будут подведены 25 апреля.
Трансляция будет вестись
в группе «Космос» ВКонтакте, на сайте центра «Космонавтика и авиация» и на
сайте ВДНХ 11 апреля с 10.00.