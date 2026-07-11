Остров, который дышит историей

— Юлия Рудольфовна, чем крепость встречает гостей в этом году?

— Сезон стартовал в мае, и мы искренне рады возвращению наших посетителей. В этом году мы сделали акцент на просветительских программах, чтобы каждый гость смог погрузиться в богатое прошлое уникального места.

В годы Великой Отечественной войны крепость Орешек так и не покорилась врагу: её гарнизон стойко держал оборону до самого прорыва блокады Ленинграда и освобождения Шлиссельбурга. В память об этом подвиге в нынешнем году вновь прошли традиционные памятные мероприятия. День Великой Победы ознаменовался «Вахтой памяти» и трогательным спуском венков на воды Невы. Культурным дополнением стал спектакль «Мальчики в бескозырках», поставленный по мотивам книги Юрия Овсяникова «Валаамские юнги».

— Что подготовил музей для юных посетителей?

— Орешек становится доступнее для юных жителей области. В 2026 году 3800 школьников 5–9 классов смогут отправиться в бесплатные путешествия по социальным сертификатам; для них разработано более 30 экскурсионных программ, включая туры в легендарную крепость.

Здесь для юных гостей подготовлены музейные командные игры (квесты) — «Героический гарнизон», «Крепкий Орешек», «Форт Орешек», «Путь витязя» и «Остров Буян». Музейные квесты представляют собой не просто развлекательную активность, а методически выстроенную просветительскую практику, позволяющую в доступной форме раскрыть ключевые эпизоды истории крепости и сформировать у детей устойчивый познавательный интерес к отечественной истории.

— Расскажите о совместном проекте с Брестской крепостью.

— Мы запустили перекрёстный проект с Брестской крепостью — и для нас это огромная честь. В Бресте открылась выставка «Ближе передовой» об обороне Орешка в первые дни Великой Отечественной войны. Мы подготовили документы из архивов, схемы, фотографии — всё то, что редко покидает музейные фонды. В крепость Орешек планируется привезти выставку из Беларуси, посвящённую героям Брестской крепости. Историческая связь очевидна: обе крепости приняли на себя первый удар врага в 1941 году, и их защитники проявили исключительное мужество в тяжелейших условиях.

— Орешек издавна связан не только с военной историей, но и с именем Александра Невского…

— 12 сентября в третий раз состоится водный крестный ход, повторяющий путь мощей святого князя по реке Неве из крепости Орешек до Санкт-Петербурга. Также состоится реконструкция церемонии встречи мощей Александра Невского с участием воссозданных исторических кораблей петровского времени у стен Александро-Невской лавры. Крестный ход с лаврской иконой Александра Невского XVII века с частицей мощей святого возглавит епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. На месте, где когда-то находился первый каменный собор Иоанна Предтечи и где пребывали в течение года мощи Александра Невского, у недавно установленного памятного знака состоится молебен. А вечером на территории крепости во второй раз пройдёт концерт симфонической музыки под открытым небом.

— Какие ещё фестивали стоит внести в календарь?

— Их несколько, и каждый не похож на другой. 6 июня приглашаем на фольклорно-сказочный фестиваль «Остров Буян». Погружение в мир русских сказок и традиций, интерактивные игры и сказочные сюжеты помогут ощутить дух Древней Руси. 1 августа на рыцарском фестивале «Былинный остров» масштабная историческая реконструкция профессиональных участников продемонстрирует зрелищные бои на мечах, тщательно воссозданные доспехи и вооружение эпохи Средневековья.

Традиционный фестиваль «День крепости Орешек» 5 и 6 сентября в этом году посвящён 85-летию начала героической обороны Орешка в годы Великой Отечественной войны — важному эпизоду в защите подступов к Ленинграду и Дороги жизни. Фестивали дарят истории второе дыхание: она перестаёт быть строками в учебнике и становится живой — её можно ощутить, прикоснуться к ней, прожить мгновения далёкого прошлого.

— Как идёт реставрация? Многие объекты долго ждут своей очереди.

— План реставрации уже готов, он рассчитан на 10 лет и предполагает поэтапное восстановление комплекса. В Минкульт отправлены документы, подтверждающие безопасность будущих работ. Надеемся, что в следующем году мы сможем приступить к реальным действиям.

В первую очередь речь идёт о Петровской казарме — её часто называют нумерной. Это один из самых интересных объектов архитектурного ансамбля крепости. Кроме того, в планах на этот год — ремонт входной зоны на прогулочный маршрут по южной и восточной стенам крепости «Ладожский променад». В прошлом году был проведён ремонт деревянного настила, надеемся, что к августу этот маршрут снова станет доступен.

— Орешек — это место силы для ленинградцев. Что бы вы сказали тем, кто ещё сомневается, ехать или нет?

— Обязательно приезжайте в Орешек! Каждая пядь этой земли хранит память веков — от древнего новгородского поселения до героической обороны, когда бойцы 500 дней стояли насмерть, защищая ленинградский рубеж. Здесь по-настоящему понимаешь, что значит слово Родина. Мы ждём вас — это место никого не оставляет равнодушным!

Для справки

Крепость Орешек — историко-архитектурный памятник XIV–XX веков. Основана в 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Архитектурный ансамбль крепости отнесён к объектам культурного наследия федерального значения и входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Беседовала Юлия Тетарская

Фото: Юлия Тетарская, архив музея «Крепость Орещек»