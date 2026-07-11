60 лет беспокойства ВООПИК

Всё большое начинается с печатного слова. Такой документ сохранился – это решение исполкома Гатчинского городского совета депутатов трудящихся от 24 ноября 1965 года. Тогда решили учредить членами городского и районного организационного комитета по подготовке и проведению учредительной конференции добровольного общества по охране памятников истории и культуры следующих товарищей:

1. Иванова И.И. – заместителя председателя горисполкома,

2. Макарычеву Н.И. – главного архитектора города,

4. Панаева Н.Ф. – заведующего городским отделом культуры,

4. Казанцева В.С. – заведующего культурным сектором Гатчинского дворца-музея и парка,

5. Местиева Г.Г. – директора детской музыкальной школы,

6. Буша А.Х. – преподавателя 7-й школы, краеведа,

7. Бородину А.Е. – директора Дома пионеров,

8. Захарова В.З. – бывшего преподавателя педучилища, краеведа.

Подпись под документом поставили председатель исполкома Алексеенко и секретарь исполкома Васькова.

Эти уважаемые люди стояли у истоков создания ВООПИК в Гатчине и районе. Вспомним добрых и деятельных гатчинцев, принявших ответственное участие в работе общества в разные годы.

Татьяна Соломоновна Званская

Татьяна Соломоновна Званская (15.12.1911–16.08.2022) с августа 1968 года по 1984 год работала ответственным секретарем совета отделения ВООПИК.

В то время делался упор на массовость членов в организации. Членский взнос марками приносил в СССР значительную денежную прибыль. К 1984 году в отделении насчитывалось 94 первичных организации, 26 коллективных и 15 тысяч индивидуальных членов. За год проведено: 587 лекций, 376 экскурсий, 27 тематических вечеров.

Главная задача Т.С. Званской и заведующей отделом культуры горисполкома А.М. Качаловой – в организации совместной работы по проведению всех намеченных мероприятий. Двери в кабинеты руководителей всегда были открыты для активистов отделения и неравнодушных граждан. Их инициативы выслушивались и по многим принималось положительное решение. Образно говоря, это были «золотые годы» городского и районного ВООПИК.

Деятельность общественной организации постоянно освещалась в газете «Гатчинская правда», за что коллектив редакции неоднократно награждали на всероссийском и областном уровне.

За большую работу по охране, сбережению и пропаганде памятников истории и культуры Т.С. Званская дважды награждалась знаком Центрального Совета ВООПИК «За активную работу в Обществе».

Уходя на пенсию, передала все дела Вере Михайловне Ключниковой, которая сумела сохранить традиции и ритм работы Общества.

Вера Михайловна Ключникова

Вера Михайловна Ключникова родилась и живет в Гатчине. С ноября 1984 года по май 1991 года работала ответственным секретарем Гатчинского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Совместными усилиями с активистами ВООПИК, при поддержке исполкома Гатчинского городского совета депутатов в эти годы были установлены мемориальные доски, большая часть из которых увековечивала память о событиях, имевших место в Гатчине в годы Великой Отечественной войны.

К 45-летию Победы по инициативе городского отделения с участием районного отделения Общества был издан свод памятников боевой славы на гатчинской земле.

Городское отделение ВООПИК принимало активное участие в церемонии открытия памятника жертвам (героям) Гражданской войны, в организации благоустройства предприятиями, организациями и учебными заведениями города мемориалов, памятников и отдельных исторических захоронений, расположенных на территории городского кладбища.

В эти годы в Гатчине шла работа по созданию охранных зон памятников архитектуры и истории, плана исторической реконструкции улицы Чкалова, реставрация Павловского и Приоратского дворцов. Вера Михайловна, как ответственный представитель ВООПИК, участвовала в совещаниях, в приемке уже выполненных работ, организовывала субботники на реставрируемых объектах. Было проведено два благотворительных аукциона с участием гатчинских художников, средства от которых направлялись на восстановление Покровского собора.

В.М. Ключникова большое внимание уделяла пропаганде историко-культурного наследия Гатчины среди жителей города. Выступала с лекциями и беседами в школах, ПТУ, трудовых коллективах.

С этой же целью совместно с редакцией газеты «Гатчинская правда» городское отделение ВООПИК предприняло выпуск историко-краеведческого бюллетеня «Приорат», который выходил в 1988–1989 годах как отдельная страница в газете, а с 1990 года – отдельным изданием.

Вера Михайловна считает, что активная деятельность городского отделения ВООПИК была возможна благодаря помощи во всех делах таких известных горожан, настоящих патриотов своей малой Родины, как Татьяна Соломоновна Званская, Ипполит Григорьевич Любецкий, Андрей Георгиевич Рожков, Маргарита Алексеевна Стручкова, Александр Сергеевич Иванов, Валерий Алексеевич Мачульский, Владимир Иванович Николаев, Антонина Максимовна Качалова, Любовь Федоровна Куляхтина, коллектив Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна и многих других активных членов Общества охраны памятников истории и культуры.

В.М. Ключникова за работу по выявлению, пропаганде и сохранению памятников истории и культуры города Гатчины награждена памятным знаком ВООПИК.

Антонина Максимовна Качалова

Антонина Максимовна Качалова родилась 24 января в 1939 году в Мурманске. В 1958 году поступила в Гатчинское педагогическое училище. В 1960 году получила диплом молодого педагога. Работала пионервожатой в Таицкой средней школе. С 1964 года стала работать в горкоме комсомола. В 1971 году Антонина Максимовна участвовала в работе ХVI съезда ВЛКСМ. Она окончила институт им. А.И. Герцена и возглавила отдел культуры г. Гатчины.

34 года напряженного труда на благо культуры города были достойно оценены высокими государственными наградами: орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», медалью ордена второй степени «За заслуги перед Отчеством». Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», она неоднократно награждалась почетными грамотами Министерства культуры, правительства Ленинградской области. В ноябре 2008 года решением совета депутатов города Гатчины за значительный вклад в развитие сферы культуры города А.М. Качаловой присвоено звание «Почетный гражданин города Гатчины».

В Гатчине Антонину Максимовну знают все, кто неравнодушен к культурной жизни города. Газета «Гатчинская правда» постоянно освещала все значимые мероприятия творческих коллективов. Большое внимание А.М. Качалова уделяла деятельности городского ВООПИК. Большой жизненный опыт работы с людьми помогал решать непростые задачи по охране памятников любимого города. Мне запомнилась одна примечательная черта в характере общения с людьми: умение выслушать людей, вникнуть в их заботы и найти реальные пути помощи. Она играла важную роль по взаимодействию между представителями исполнительной власти и общественной организацией ВООПИК. Многие решения и их реализация были совместным трудом.

Сергей Леонидович Сковпнев

С 1991 по 2006 год Гатчинское городское отделение ВООПиК возглавлял Сергей Леонидович Сковпнев (05.06.1972– 24.06.2026). В 1997 году окончил Санкт-Петербургский институт культуры и искусства. Активно участвовал в издании газет «Приорат», «Коннетабль», «Новый Приорат», «Русский краевед». С 2008 года вышли в свет 19 путеводителей по истории г. Гатчины и Гатчинскому району, доступных по цене широким народным массам. Сам писал, сам и распространял. Организовал лекторий «Гатчинская старина и окрестности».

Общественная деятельность С.Л. Сковпнева получила признание, и он избирался делегатом VII и IX съездов ВООПИК России. За издательскую деятельность стал лауреатом VI Всероссийского конкурса печати Центрального Совета ВООПИК и правления Союза журналистов. Отмечен почетными грамотами, дипломами государственных органов власти и общественных организаций. Награжден медалью «За вклад в российское просветительство» им. Академика Н.Ф. Образцова.

Сергей Юрьевич Павлов

В 2006 году, 29 апреля, состоялся пленум Совета Гатчинского районного отделения ВООПИК. На его заседании председателем Совета ВООПИК был избран Сергей Юрьевич Павлов. В состав президиума также вошли Г.М. Михеев, С.Л. Сковпнев, А.В. Бурлаков, И.Я. Жилина, К.Н. Ермаков, Г.А. Паламарчук, А.А. Семочкин. Началась новая страница деятельности общественной организации, и поныне возглавляемая Сергеем Юрьевичем Павловым.

Валерий Мачульский, краевед

Продолжение темы следует