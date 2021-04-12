Оскорбление ветеранов может довести до тюрьмы

Такое преступление повлечет за собой штраф в размере до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет. Самое жесткое наказание - колония на срок до 5 лет.

Параллельно за реабилитацию нацизма усилена и административная ответственность. В КоАП вводится ответственность для юридических лиц за распространение информации, отрицающей факты, установленные Нюрнбергским трибуналом. Также вводится наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны. В обоих случаях предусмотрены санкции в виде штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей с возможностью конфискации предмета административного правонарушения.

"Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе", - заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.





"Российская газета" https://rg.ru/2021/04/08/oskorblenie-veteranov-mozhet-dovesti-do-tiurmy.html