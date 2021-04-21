От Дверницы до Вырицы: дела давно минувших дней

Эта небольшая, но очень содержательная книга стала
продолжением серии краеведческих очерков о самых интересных населённых пунктах
Гатчинского района. Впрочем, как считает Андрей Бурлаков, «неинтересных»
деревень и посёлков просто не бывает, так как в них сосредоточены истоки нашей
истории, которую важно передать последующим поколениям.
Книга «Вырица в давние времена. История деревни, её
владельцев и жителей» - это подробный иллюстрированный рассказ об истории,
легендах и генеалогии деревни Вырица, которая стала предшественницей
знаменитого дачного посёлка Вырица.
По словам Андрея Бурлакова, его первая встреча с
деревней Вырица состоялась в 1987 году — благодаря ленинградскому художнику,
старейшему вырицкому дачнику Сергею Павловичу Светлицкому. Сергей Светлицкий не
только познакомил краеведа с исконной Вырицей, но и передал в дар для музейной
экспозиции уникальные экспонаты из этой деревни.
Как говорит Андрей Бурлаков, материал об «исконной»
Вырице он собирал тридцать лет, основываясь, в первую очередь, на архивных
документах и метрических церковных книгах. Кроме того, краевед опирался на
газетную хронику, редкие книжные издания, воспоминания старожилов.
Исконная деревня Вырица имеет многовековую
историю. Первые
поселенцы появились здесь в Х-XI веках. Возможно, это были представители
таинственного народа чудь, имевшего финно-угорские корни (ижора, водь). А
документально Вырица впервые была зафиксирована в Новгородской писцовой книге
1499-1500 годов, среди сёл и деревень Никольско-Грязневского погоста, входящего
в состав Водской пятины Великого Новгорода, где она упоминается как деревня
«Дверници на р. Оредежи».
Каждая из глав книги Андрея Бурлакова посвящена
определённому периоду в истории дореволюционной деревни Вырица: «Вырицкий край
в составе Ингерманландии», «Дворцовая деревня Вырица», «Вырица — деревня
владельческая», «Вырица в начале прошлого века», «Генеалогическое древо» и
многое другое.
Как говорит Андрей Бурлаков, несмотря на проделанную
огромную работу, в истории Вырицы остаётся ещё много белых пятен, начиная с
самого названия деревни.
- Вырица — название само по себе очень таинственное, -
говорит Андрей Вячеславович. - Исконное название этой деревни, ещё летописное,
новгородское — Дверница, а Вырицей она стала уже при шведах.
По словам Андрея Бурлакова, есть разные версии
происхождения слова «Вырица», одна из которых подразумевает его финно-угорские
корни.
Сейчас старинная деревня Вырица входит в
состав посёлка Вырица. Она вытянулась вдоль живописного левого берега реки
Оредеж, по Береговой улице. В начале деревни, у Сиверского шоссе, хранит свои
тайны древний курган. В самой деревне сохранилось несколько старинных домов
крестьянского и дачного типа. Жив ещё раскидистый дуб, посаженный в XVIII веке
вырицкими переселенцами. Любимым местом отдыха для жителей Вырицы давно уже
стало Титово поле на этом берегу Оредежа.
«Старая самобытная Вырица незаметно переходит в
современные коттеджные новостройки, и от этого никуда не деться, - так
завершает свою новую книгу Андрей Бурлаков. - Ещё многое изменится, придут
другие времена, но память о прошлом останется...»