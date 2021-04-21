От Дверницы до Вырицы: дела давно минувших дней

Эта небольшая, но очень содержательная книга стала продолжением серии краеведческих очерков о самых интересных населённых пунктах Гатчинского района. Впрочем, как считает Андрей Бурлаков, «неинтересных» деревень и посёлков просто не бывает, так как в них сосредоточены истоки нашей истории, которую важно передать последующим поколениям.

Книга «Вырица в давние времена. История деревни, её владельцев и жителей» - это подробный иллюстрированный рассказ об истории, легендах и генеалогии деревни Вырица, которая стала предшественницей знаменитого дачного посёлка Вырица.

По словам Андрея Бурлакова, его первая встреча с деревней Вырица состоялась в 1987 году — благодаря ленинградскому художнику, старейшему вырицкому дачнику Сергею Павловичу Светлицкому. Сергей Светлицкий не только познакомил краеведа с исконной Вырицей, но и передал в дар для музейной экспозиции уникальные экспонаты из этой деревни.

Как говорит Андрей Бурлаков, материал об «исконной» Вырице он собирал тридцать лет, основываясь, в первую очередь, на архивных документах и метрических церковных книгах. Кроме того, краевед опирался на газетную хронику, редкие книжные издания, воспоминания старожилов.

Исконная деревня Вырица имеет многовековую историю. Первые поселенцы появились здесь в Х-XI веках. Возможно, это были представители таинственного народа чудь, имевшего финно-угорские корни (ижора, водь). А документально Вырица впервые была зафиксирована в Новгородской писцовой книге 1499-1500 годов, среди сёл и деревень Никольско-Грязневского погоста, входящего в состав Водской пятины Великого Новгорода, где она упоминается как деревня «Дверници на р. Оредежи».

Каждая из глав книги Андрея Бурлакова посвящена определённому периоду в истории дореволюционной деревни Вырица: «Вырицкий край в составе Ингерманландии», «Дворцовая деревня Вырица», «Вырица — деревня владельческая», «Вырица в начале прошлого века», «Генеалогическое древо» и многое другое.

Как говорит Андрей Бурлаков, несмотря на проделанную огромную работу, в истории Вырицы остаётся ещё много белых пятен, начиная с самого названия деревни.

- Вырица — название само по себе очень таинственное, - говорит Андрей Вячеславович. - Исконное название этой деревни, ещё летописное, новгородское — Дверница, а Вырицей она стала уже при шведах.

По словам Андрея Бурлакова, есть разные версии происхождения слова «Вырица», одна из которых подразумевает его финно-угорские корни.

Сейчас старинная деревня Вырица входит в состав посёлка Вырица. Она вытянулась вдоль живописного левого берега реки Оредеж, по Береговой улице. В начале деревни, у Сиверского шоссе, хранит свои тайны древний курган. В самой деревне сохранилось несколько старинных домов крестьянского и дачного типа. Жив ещё раскидистый дуб, посаженный в XVIII веке вырицкими переселенцами. Любимым местом отдыха для жителей Вырицы давно уже стало Титово поле на этом берегу Оредежа.

«Старая самобытная Вырица незаметно переходит в современные коттеджные новостройки, и от этого никуда не деться, - так завершает свою новую книгу Андрей Бурлаков. - Ещё многое изменится, придут другие времена, но память о прошлом останется...»



