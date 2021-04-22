2020 год мы прожили «с плюсом»

Главным итогом прошедшего года глава 47-го региона считает тот факт, что, несмотря на жесткие условия пандемии, Ленинградская область выполнила свои обязательства и перед жителями, и перед правительством страны, и перед президентом.

В ходе отчета Александр Дрозденко выступил с целым рядом поручений и инициатив.

Приводим главное из выступления главы региона:

Здравоохранение

Глава региона поручил комитету по здравоохранения начать летом масштабную диспансеризацию. С 1 июля по 1 октября 2021 года 48 передвижных амбулаторий, а также мобильные маммографы и флюорографы будут курсировать по территории области. Жители самых отдаленных населенных пунктов смогут пройти осмотры узких специалистов.

Параллельно будет запущена акция «Ленинградское сердце» для обследования пациентов на предмет сердечно-сосудистых заболеваний.

Вторым поручением губернатора в области здравоохранения стал полный переход медицинских учреждений на цифровые сервисы, такие как электронная запись к врачу, цифровая медицинская карта, включающая включить результаты исследований. Также глава региона поручил поэтапно перейти на получение лекарств по электронному рецепту.

Александр Дрозденко подчеркнул важность проведения телемедицинских консультаций. Он поручил комитету по здравоохранения проработать возможность организации онлайн-консультаций для узких специалистов региона. «Это позволит увеличить эффективность работы врачей в условиях нехватки кадров», — прокомментировал он.





Образование

Александр Дрозденко поручил учесть в системе оплаты труда учителей нагрузку и качество образования.

«И эта система должна быть понятной, — сказал Александр Дрозденко. — Больше учеников — больше зарплата. Выше результаты учеников — больше премии. Чтобы учитель не переживал: с современной нагрузкой он получает дополнительные деньги».

Благоустройство

При благоустройстве территорий областной комитет по жилищно-коммунальному хозяйству не должен отходить от принципа: главное слово в том, какой проект, как и где будет реализовываться — за жителями, — такое поручение дал, выступая с ежегодным отчетом, Александр Дрозденко.

«Каждый проект, реализованный в Ленинградской области по этой программе, по-своему уникален и создан с учетом пожеланий жителей. Понятно, что одномоментно вся область не станет комфортной и благоустроенной. Но места, благоустройства которых ждет большинство, должны быть в приоритете. Вынужденная самоизоляция показала, насколько жизненно необходимо для каждого жителя иметь благоустроенные дворы и парки, общественные пространства и уличную спортивную инфраструктуру — и, конечно, доступ туда. Мы продолжим эту работу и выделим дополнительное финансирование из бюджета», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Цифровая трансформация

Александр Дрозденко сделал акцент на работу с обращениями жителей. Глава региона поручил поменять регламенты и документы, чтобы ускорить ответы на обращения.

«Мы уже привыкли, что от поступления до рассмотрения вопроса жителя у нас уходит не месяц на рассмотрение, а 24 часа. Нужно пересмотреть все наши регламенты и нормативные документы в этой сфере. Нельзя руководствоваться документами 20-летней давности, это уже не летает», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что для него эффективным вариантом общения с жителями стал Инстаграм, и отметил роль ЦУР Ленинградской области — Центра управления регионом — в совершенствовании взаимодействия с гражданами.

«Мой аккаунт превратился из площадки для критики в площадку для общения и конкретных дел. Теперь здесь можно видеть не только вопросы, ответы, но и слова благодарности. ЦУР совершенствует взаимодействие власти и граждан в других соцсетях, обеспечивает оперативное решение возникающих вопросов, повышает эффективность управленческих решений. В социальных сетях и на платформе Госуслуг органами власти даны ответы и решены вопросы по более чем 90 тысяч обращений», — сказал Александр Дрозденко.

Основным партнером Ленинградской области по цифровой трансформации должен стать Сбер: такое поручение дал Александр Дрозденко.

«Именно платформа Сбера должна лечь в основу всех цифровых решений Ленинградской области. Единая платформа, единая программа – если даже выпала какая-то единица, этого никто не заметил, потому что все остальное работает. Вот так должно быть», — сказал губернатор Ленинградской области.

Новостройки

Александр Дрозденко дал поручение строительному блоку выдавать новые разрешения на строительство жилья только при подтвержденном соблюдении баланса жилья и дорог, развязок, соцобъектов, источников инженерного обеспечения: всего, что входит в общее понятие комфортности для проживания.

Основой для создания комфортной среды являются низкая плотность и высотность зданий. «Мы установили ограничение по этажности для городских поселений в сельской местности — 9 этажей, в городах — 12 этажей. Мы это делаем, чтобы наше жилье было комфортным. Исключение будет только для компаний, которые достраивают проблемные объекты», — сказал губернатор.

До конца апреля вступит в силу постановление, отменяющее проекты планировок территорий, где есть превышение показателей региональных нормативов.

Он сообщил, что регион продолжит помогать застройщикам со строительством социальных объектов. Будет разработана «социальная ипотека» для строительства садов и школ. Бюджет планирует взять на себя уплату из регионального бюджета процентов по кредитам, которые застройщики берут для строительства школ и детских садов.

Это позволит ускорить и облегчить процесс создания комфортной среды в частных проектах. При этом продолжают работать все программы выкупа.

Поддержка бизнеса

Александр Дрозденко поручил сделать прозрачным доступ к госзаказу для малого и среднего бизнеса Ленинградской области.

«Кто как не мы должны поддержать госзаказом малый и средний бизнес. Чтобы именно наши предприятия имели возможность своевременно узнавать о тех объемах стройки и услуг, которые мы заказываем и участвовать в конкурсах», – отметил губернатор Ленинградской области, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием.

Также глава региона поручил разработать новые предложения по грантовой поддержке для малых и средних предпринимателей.

Взаимодействие с Санкт-Петербургом

Александр Дрозденко предложил создать межбюджетные фонды Ленинградской области и Санкт-Петербурга для реализации совместных проектов.

«Мы должны сделать смелый шаг навстречу друг другу – создать сквозные, совместные проекты, которые связаны с развитием двух территорий. И эти проекты обеспечить софинансированием их двух бюджетов регионов – создать совместные межбюджетные фонды для их реализации. Сложно решать для кого важнее развязка на границе – для жителей города или области, или когда строятся другие социальные, спортивные объекты, проекты комплексного благоустройства», – сказал губернатор Ленинградской области в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания. Он также отметил, что к межрегиональным проектам могут присоединиться также Псковская, Новгородская области, Карелия и предложил создать аналогичную межрегиональную группу из числа депутатов Госдумы двух субъектов.

Также Александр Дрозденко отметил необходимость единой тарифной политики с городом: «Если мы сможем найти соприкосновения в системе ценообразования на воду, тепло, энергетику, то решим вопрос с платой за подключение и бизнеса и населения».

Губернатор Ленинградской области особенно подчеркнул важность совместной инвестиционной политики с Санкт-Петербургом. «В Ленинградской области есть территории, где можно строить новые современные предприятия, в том числе те, которые сегодня находятся в центре Петербурга, и будут выноситься за пределы города».

Глава региона поблагодарил своего коллегу – губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за совместную работу по интеграции регионов.

Спорт

«Спорт в Ленинградской области становится нормой жизни. Сегодня 45% жителей региона регулярно занимаются спортом. Но для этого нам нужны спортивные сооружения. На 1 января в Ленинградской области построено 200 новых спортивных площадок. Ежегодно мы строим около 10 крупных спортивных объектов — ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны», — отметил глава 47 региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил необходимость дальнейшего обеспечения спортивной инфраструктурой жителей Ленинградской области. «Наша задача — чтобы жители любили спорт, а через него становились здоровыми и крепкими», — сказал он.

В Ленинградской области продолжают открываться спортивные сооружения — на подходе бассейны в Тихвине и Всеволожске.

Подводя итоги

«Несмотря позитивные изменения, которые произошли в Ленинградской области, у нас не должно быть эйфории или переоценки своего труда, — отметил Александр Дрозденко, подводя итог своего выступления. — За каждой большой цифрой или хорошей позицией в федеральном рейтинге мы должны видеть человека — жителя Ленинградской области.

Качество жизни — это совокупность всех факторов, включающих здоровье человека, возможность создать семью, растить детей, дать им хорошее образование, чтобы они выбрали свой путь и получили достойную работу в своем регионе. Это и забота о старшем поколении, которое должно рассчитывать не только на государственную пенсию, но и на пакет социальных услуг, которые обязан им предоставить регион. Это и хорошие дороги, хорошая вода, тепло и комфорт в наших домах.

Только тогда, когда мы сможем создать совокупность всех этих факторов, и наши жители скажут в ответ «мы счастливы, мы гордимся, что живем в Ленинградской области», только тогда можно будет сказать, что этап своего жизненного пути, работая в Правительстве, Законодательном собрании Ленинградской области, на местах — мы прошли не зря.

Мы должны использовать не только региональный бюджет, но и все возможности поддержки со стороны федерального бюджета, внебюджетные источники, частно-государственное партнерство, концессии, активность наших жителей — общественные, волонтерские движения, мы должны рассчитывать на помощь и поддержку крупного, малого и среднего бизнеса, который работает в регионе, чтоб он тоже участвовал в реализации наших социальных программ.

А в итоге мы должны жить как одна большая дружная ленинградская семья».

Фото Екатерины Дзюба