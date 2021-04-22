Дружногорские дзюдоисты выступают и побеждают

По итогам соревнований в своих категориях, золотые медали завоевали спортсмены из ФСЦ «Росич» Кирилл Ковалев, Иван Пелевин, Тимофей Захаров, Андрей Пономарев, Михаил Шарангия, Александр Смирнов, Иван Минкинен, Артем Палагин.

Второе место заняли Милана Гулькина, Захар Кацин, Семен Николаев, Бронислав Чернышев, Сергей Виноградов, Кирилл Дроздов, Кристина Максимова, Денис Кочнев, Вадим Екимов. Обладателями бронзовых медалей стали Владислав Медведев, Анатолий Попов, Максим Михайлов, Кира Гудкова, Даниил Носов, Михаил Виноградов, Ярослав Томашков.

Днем ранее – в субботу, 17 апреля, в Московской области прошел Открытый детско-юношеский турнир по дзюдо среди 2004-2008 г.р., посвященный Дню космонавтики.

Среди спортсменов ФСЦ «Росич» в категории 2007-2008 г.р. золотую медаль в категории 46 кг завоевал Александр Шарангия, на втором месте – Денис Пелевин. В категории 2004-2006 г.р. второе место присудили Владиславу Шарангия в категории 55 кг.

Команда Гатчинского района в общем командном первенстве по 2007-2008 г.р. заняла почетное первое место и завоевала бронзовую медаль в категории спортсменов 2004-2006 г.р.





Фото предоставлено организаторами