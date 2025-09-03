Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 4 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 4 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.09.2025 с 10:00 до 17:00

Сусанинское ТУ:

д. Заборье,

д. Мыза.

 

04.09.2025 с 09:30 до 17:30

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой,

СНТ «Родник»,

СНТ «Елицы»(Погост),

СНТ «Аэрофлот»,

 

04.09.2025 с 09:30 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

д. Новое Колено,

с. Никольское (частично).    

 

04.09.2025 с 09:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка,

д. Тихвинка,

гп. Тайцы Часть (ТП № 5513).

д. Новая (Большая Ивановка).

 

04.09.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Крокшево,

д. Тепловка.

 

04.09.2025 с 09:30 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый свет.

 

04.09.2025 с 09:30 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Горки.

 

04.09.2025 с 09:30 до 18:00

Пудомягское ТУ:

д. Руссолово,

д. Шаглино,

д. Бор,

д. Веккелево.

 