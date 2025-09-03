Кто останется без света 4 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 4 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
04.09.2025 с 10:00 до 17:00
Сусанинское ТУ:
д. Заборье,
д. Мыза.
04.09.2025 с 09:30 до 17:30
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
СНТ «Родник»,
СНТ «Елицы»(Погост),
СНТ «Аэрофлот»,
04.09.2025 с 09:30 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Новое Колено,
с. Никольское (частично).
04.09.2025 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка,
д. Тихвинка,
гп. Тайцы Часть (ТП № 5513).
д. Новая (Большая Ивановка).
04.09.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Крокшево,
д. Тепловка.
04.09.2025 с 09:30 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый свет.
04.09.2025 с 09:30 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Горки.
04.09.2025 с 09:30 до 18:00
Пудомягское ТУ:
д. Руссолово,
д. Шаглино,
д. Бор,
д. Веккелево.
