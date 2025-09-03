Гатчинские дворы преображаются – медленно, но верно

В центре Гатчины идет благоустройство территории вокруг Павловского собора: во дворе домов № 20 и № 20-б на Соборной улице и по адресу: ул. Карла Маркса, 37, 39, 41 – ул. Соборная, 21а. Реновация включает капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации, который подходит к концу.

Ремонт дворовой территории по адресу: ул. Академика Константинова, 4 – ул. Коли Подрядчикова, 14, 16 – ул. Крупской, 9, с заменой теплотрассы, идет по плану.

Масштабные работы ведутся во дворе на Рощинской, 5, 9, однако в процессе возникла необходимость ремонта подъезда к Гатчинскому государственному университету. Как заметила Людмила Нещадим, если в этом году не удастся это осуществить, то в 2026-м этот проезд будет отремонтирован в обязательном порядке.

В разгаре дорожные работы на ул. 7 Армии – от ул. Чехова до пр. 25 Октября. И здесь тоже не обошлось без капремонта сетей теплоснабжения, водопровода и канализации.

Во дворе между улицами Красной, Соборной, проспектом 25 Октября и Госпитальным переулком ведется замена инженерных сетей, и далее предстоит благоустройство – с обязательным уличным освещением. Группа деревьев во дворе, за судьбу которых волнуются жильцы близлежащих домов, будет сохранена.

Во дворе на ул. Рощинской, 18-а, 18, 20 и 24 подрядчики неоправданно затянули работы. На данный момент закончен капремонт участков инженерных сетей, и строителям предстоит активизироваться, чтобы успеть завершить благоустройство в сезон.

В процессе – ремонты гатчинских улиц. Сотрудники администрации посмотрели ход работ на ул. Чкалова, Авиатриссы Зверевой, Генерала Кныша, где подрядчик «Водоканала» завершает свою деятельность, освобождая улицу для ремонта дорожного покрытия и благоустройства.

- Ремонтов в городе производится много, все объекты – большой площади, подрядчики везде разные, и кое-где есть задержка. В ходе осмотра обратили внимание некоторых строителей на необходимость повышать качество и темпы работ. Мы делаем комплексное благоустройство с заменой инженерных сетей, и проволочки в одном виде работ тянут за собой общее отставание от графика, а впереди, к сожалению, осень… О чем и пришлось напомнить некоторым подрядчикам, – прокомментировала Людмила Нещадим.

Андрей Соколов