«Гатчинская правда» в истории семьи Косыревых

Владимир Павлович Косырев - участник Великой Отечественной войны, воевал на Белорусском фронте, за храбрость и мужество награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны 1 степени.

После войны 40 лет работал механизатором в совхозе «Красная Славянка». Это тяжелый труд, с ранней весны и до поздней осени у сельского механизатора напряжённая работа. Качество и сроки выполняемых работ зависят от мастерства и добросовестности, которыми Владимир Павлович обладал в полной мере, он хорошо знал каждое поле, каждый уголок пашни.

В совхозе Владимир Павлович пользовался заслуженным уважением. Весёлый, неунывающий человек всегда помогал советом и конкретной помощью другим механизаторам. Он позитивно относится к тому, что в его фамилии часто вместо буквы «ы» пишут букву «а», даже в наградных документах.

За добросовестное отношение к работе он не раз награждался почётными грамотами различного уровня - и совхоза «Красная Славянка», и Гатчинского районного управления сельского хозяйства, и Совета депутатов трудящихся, и Ленинградского областного Управления сельского хозяйства. А в 1967 году награжден Золотой медалью Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

На публикацию в газете «Гатчинская правда» шаржа на победителя многих социалистических соревнований Владимир Павлович ответил ещё большими достижениями. В 1981 году Гатчинским райсоветом В.П. Косырев занесен в Книгу Почета с присвоением звания Мастер высокой культуры земледелия.

Выйдя на пенсию, Владимир Павлович продолжал работать на тракторе, помогая односельчанам по вспашке огородов. Владимир Павлович, вспоминая трудовую 40-летнюю работу в совхозе, говорит: «Желание работать было огромным, трудились по 12 часов, а то и больше. Домой приходили только спать. Жили очень дружно и весело и в деревне, и в совхозе, и в звене механизаторов».

Галина Владимировна Евдокимова (Косырева)