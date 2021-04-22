«Гатчинская правда» в истории семьи Косыревых

Владимир Павлович Косырев
- участник Великой Отечественной войны, воевал на Белорусском фронте, за
храбрость и мужество награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией», орденом Отечественной войны 1 степени.
После войны 40 лет
работал механизатором в совхозе «Красная Славянка». Это тяжелый труд, с ранней
весны и до поздней осени у сельского механизатора напряжённая работа. Качество
и сроки выполняемых работ зависят от мастерства и добросовестности, которыми
Владимир Павлович обладал в полной мере, он хорошо знал каждое поле, каждый
уголок пашни.
В совхозе Владимир
Павлович пользовался заслуженным уважением. Весёлый, неунывающий человек всегда
помогал советом и конкретной помощью другим механизаторам. Он позитивно
относится к тому, что в его фамилии часто вместо буквы «ы» пишут букву «а»,
даже в наградных документах.
За добросовестное
отношение к работе он не раз награждался почётными грамотами различного уровня
- и совхоза «Красная Славянка», и Гатчинского районного управления сельского
хозяйства, и Совета депутатов трудящихся, и Ленинградского областного
Управления сельского хозяйства. А в 1967 году награжден Золотой медалью
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).
На публикацию в газете
«Гатчинская правда» шаржа на победителя многих социалистических соревнований
Владимир Павлович ответил ещё большими достижениями. В 1981 году Гатчинским
райсоветом В.П. Косырев занесен в Книгу Почета с присвоением звания Мастер
высокой культуры земледелия.
Выйдя на пенсию, Владимир Павлович продолжал
работать на тракторе, помогая односельчанам по вспашке огородов. Владимир
Павлович, вспоминая трудовую 40-летнюю работу в совхозе, говорит: «Желание
работать было огромным, трудились по 12 часов, а то и больше. Домой приходили
только спать. Жили очень дружно и весело и в деревне, и в совхозе, и в звене
механизаторов».
Галина Владимировна Евдокимова (Косырева)