Возвращение Мариуса: белый жираф - «Купринке»!

История одного жирафа

Есть в этом белом жирафе нечто такое, что заставляет протянуть к нему руку, прикоснуться к длинной шее и захотеть узнать, почему он так отчаянно вытягивает голову к небу, что он разглядел там, в самой высоте...

История этого необычного творения Игоря Шинкара началась в 2014 году, когда на весь мир прогремела трагедия в Копенгагенском зоопарке. Напомним, там, на глазах у детей и взрослых, убили, разделали и скормили львам юного «бракованного» жирафа по имени Мариус. Бракованным он считался по причине так называемой «генетической малоценности».

Мариуса пытались спасти, предлагая забрать его в другие зоопарки, но его владельцы решили по-своему, анонсируя предстоящую экзекуцию как детский образовательный проект. Вряд ли эти люди с набором прочных «европейских ценностей» могли предположить, что Мариус не просто «выживет», но шагнёт в бесконечность, став невероятно глубоким уроком человечности для всех нас...

Мариус как предчувствие

В 2015 году Игорь Шинкар провёл свою первую выставку в Гатчине. Она называлась «День оптимиста», и на ней впервые появился белый жираф, правда, тогда ещё в виде графического рисунка. Как признавался позже художник, Мариус с тех пор его не отпускал.

- Говорят, настоящий художник должен рисовать тогда, когда он не рисовать не может, - говорит Игорь Степанович. - И это как раз тот случай, когда я не мог не сделать этого жирафа, настолько взволновала меня эта история. Вторым толчком было то, что и львов, которым скормили Мариуса, постигла та же участь. Тогда я понял, что это повод говорить о чём-то очень важном.

Так начался большой многолетний проект под условным названием «Мариус жив!» Естественно, художник понимал, что Мариуса не оживить. Но для него стало важным сделать всё, чтобы люди не забывали эту трагическую и поучительную историю.

«Потому что он — чудо!»

Своего белого жирафа, сделанного из лёгкого, но очень прочного гофрокартона, Игорь Шинкар посвятил поэту Николаю Гумилёву, автору знаменитого стихотворения «Жираф». Как считает художник, то, что произошло с Мариусом, похоже на то, что случилось с Гумилёвым. Оба стали жертвой человеческой глупости, равнодушия, кровожадности.

Поэт или жираф — он и так самый высокий, при этом он ещё и смотрит вверх, обращаясь взором к Творцу. Это совершенно особенное животное, которое странно ест, странно пьет, странно спит. В нём странным образом сочетаются необыкновенная величественность и беззащитность. Жираф часто выглядит одиноким. Настоящий жираф Мариус не был белым, и белизна скульптуры Игоря Шинкара — не случайна.

- Меня очень впечатлила одна из картин писателя Радия Погодина, - говорит Игорь Степанович. - На ней изображён одинокий белый жираф, бегущий по городу, нескладно, по-жирафьи, разбрасывая ноги. Если приглядеться, этот жираф не отбрасывает тени. Когда Радия Погодина спросили, почему, он ответил просто: «Потому что он — чудо!» Мне пришла мысль сделать копию этой картины, чтобы замкнуть круг — гумилёвский жираф, мой жираф, погодинский жираф, Мариус. Постараюсь сделать так, чтобы и жираф Погодина поселился здесь, в «Купринке», рядом с Мариусом...

Открытая книга Мариуса

История Мариуса трагична. Но давайте попробуем увидеть её другими глазами - так, как предлагает это сделать художник Игорь Шинкар. А он увидел в ней надежду. Разговор с художником показал, что в этой истории затрагиваются самые разные важнейшие темы в нашей жизни - одиночество, любовь и милосердие, жизнь и смерть, земное и небесное. Мариус — это ведь не только история одного жирафа, Мариус — это о нас. Мариус — как повод взглянуть в свою собственную душу: что там осталось, и, если образовалась пустота, чем ее можно заполнить.

- Я хотел, чтобы Мариус оказался там, где ему хочется, - говорит Игорь Шинкар. - И я вижу, что ему хорошо в «Купринке».

И действительно, кажется, что в месте, где обитают книги, Мариусу хорошо и спокойно. Он ведь и сам похож на книгу. Как и книга, он сделан из бумаги, точнее из гофрокартона. Правда, в отличие от книги, Мариус совершенно белый - как чистый лист бумаги. И в этом тоже есть надежда, ведь белизна — это всегда символ чистоты и невинности, а чистый лист всегда ждёт, чтобы его заполнили...

Продолжим историю Мариуса вместе!

Вместе с Игорем Шинкаром библиотека им. А.И. Куприна на протяжении всего года планирует реализовывать проект, посвящённый Белому жирафу. В нём будут участвовать и дети, для которых такая символическая подача поможет приблизиться к пониманию себя в этом мире.

Объявляется сбор средств для того, чтобы помочь Мариусу навсегда «прописаться» в библиотеке им. А.И. Куприна!

Торжественная передача Мариуса библиотеке запланирована на конец мая. Давайте поможем белому жирафу Мариусу обрести свой новый дом! А в Гатчине появится ещё одно культовое место, где можно подумать о самых важных вещах в нашей жизни.

Как говорит Игорь Шинкар, у этой акции есть ещё одна цель - привлечь внимание общества к проблемам бездомных животных. Часть собранных средств будет направлена в помощь приютам для животных.

Пожертвования можно перечислить на карту Сбербанка: 5336 6901 8810 8304 (на имя Александра Николаевна Ш.). Карта привязана к номеру телефона: 8 (965) 791-27-19.

Вся информация по сбору и подготовке торжественной передачи Мариуса библиотеке им. А.И. Куприна будет выкладываться на странице Игоря Шинкара в Instagram (@shinkar.art) и на сайте художника (www.shinkar-i.ru).

Подарки всем участникам сбора гарантированы!



