Приговор для Мальвины

Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор предпринимательнице от туриндустрии, которая набрала денег у клиентов и потратила их на личные нужды. Никаких туров не бронировала, никаких документов не оформляла. Более того – даже не планировала.

Это доковидная история. Границы еще были открыты, граждане заранее выкупали туры популярных направлений – Грецию, Турцию. Раннее бронирование – низкие цены. Индивидуальная предпринимательница, 29-летняя Мария З., называвшаяся в соцсетях Мальвиной, продавала турпутевки в офисе на проспекте 25-го Октября. Действовала вполне официально. Заключала договора, брала деньги за сами путевки, за оформление виз, выдавала квитанции. Только никого отправлять ни в Грецию, ни в Турцию она не собиралась. На что при этом рассчитывала – непонятно…

В ноябре она заключила договор с клиенткой о предоставлении туристического продукта в виде путевки в Грецию на семью из четырех человек – на июль. При заключении договора клиентка заплатила 50 тысяч рублей, переведя деньги на личный банковский счет Марии З. Затем по просьбе Марии-Мальвины принесла еще 15 тысяч в офис на проспекте 25-го Октября в счет дальнейшей оплаты путевки. И до лета семья спокойно ждала грядущего отпуска, пока в июне не позвонила Мария и не попросила внести оставшиеся 64 тысячи плюс 12 тысяч за визы. Клиенты согласились и привезли часть денег Мальвине на дом – в Никольское, часть передали в Больших Колпанах. Оба раза расчеты производились на улице, и турагент выдавала квитанции. В общей сложности, семья заплатила 141 тысячу рублей, но никаких турпутевок они не получили. Мальвина перестала выходить на связь. Деньги пропали.

…27 апреля 2019 года в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от гражданина, который в декабре договорился с Марией З. о покупке тура в Турцию на четверых за 103 тысячи рублей – с датой вылета 27-е апреля 2019 года. Деньги за путевку он заплатил гражданке З. различными суммами, однако вплоть до самой даты отъезда она не передала ему никаких документов для выезда и его вылет не состоялся.

Потерпевший встречался с предпринимательницей дважды – в доме на Рощинской и передавал ей деньги в сумме 53 тысяч и 50 тысяч рублей. Первый раз она выдала квитанцию о приеме денег, второй раз никаких документов о получении денег не дала, а клиент настаивать не стал, потому что доверял ей.

После того, как семья ни в какую Турцию не улетела, и обманутый турист обратился в полицию, Мальвина вернула ему 25 тысяч рублей путем перевода на банковскую карту. И вновь предложила туристическую поездку на ту же сумму и попросила …отдать ей 25 тысяч. И клиенты снова ей поверили и перевели деньги обратно. После этого гражданка З. перестала отвечать на звонки, Турции обманутые туристы в тот раз так и не увидели.

Последнее заявление в полицию о преступных действиях Марии З., она же Мальвина, поступило в октябре 2019 года. Жительница Гатчины договорилась с ней в феврале о приобретении турпутевки в Грецию – с датой вылета в июне. Цена вопроса составила 105 тысяч рублей. Клиентка передавала Марии-Мальвине деньги частями, каждый раз встречаясь с ней на улице – на бульваре Авиаторов на Аэродроме. Последний транш был осуществлен в мае – путем перевода денег на карту. К концу июня связь с Мальвиной прервалась – она выключила все телефоны. Поездка в Грецию не состоялась, деньги осели в карманах мошенницы.

По фактам мошенничества с причинением значительного ущерба гражданам было возбуждено уголовное дело. В ноябре 2019 года Марию З. задержали. Ей предъявили обвинение и взяли с нее подписку о невыезде и надлежащем поведении. Будучи допрошенной в ходе следствия, гражданка З. подтвердила все обстоятельства, изложенные в показаниях потерпевших, и попросила оформить явку с повинной.

Договариваясь с клиентами об оказании туристических услуг, никаких обязательств Мария-Мальвина исполнять не собиралась. Сообщая туристам о том, что она бронирует путевки и готовит выездные документы, злоумышленница их обманывала. Она собирала с людей деньги, заведомо зная, что никаких виз, билетов и туров оформлять не будет. Соблюдать заключенные договоренности гражданка З. не намеревалась, поэтому, как только подходило время вылета, отключала телефоны. Деньги за турпутевки забирала себе и тратила.

В ходе следствия у потерпевших были изъяты копии договоров реализации туристических продуктов, копии чеков об оплате, копии заявок на бронирование – все чин по чину. Мошенница Мальвина и не отпиралась…

По окончании предварительного следствия дело было передано в суд. В судебном заседании гражданка З. свою вину признала полностью и от дачи подробных показаний отказалась. Суд счет ее вину доказанной совокупностью исследованных доказательств. Действия подсудимой при совершении каждого преступления были квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ, поскольку в каждом случае ею было совершено мошенничество – то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам.

При назначении наказания суд учел все обстоятельства и характеристики подсудимой. Мария З., 1991 года рождения, не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации. В браке не состоит, детей нет, официально не трудоустроена. По месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно; на учетах не состоит и страдает тяжкими хроническими заболеваниями.

В итоге Гатчинский городской суд признал Марию З. виновной в трех мошенничествах и за каждое назначил полтора года лишения свободы. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний подсудимой дали два с половиной года лишения свободы. Однако назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком на три года.

На осужденную возложили обязанности не менять место жительства без предварительного уведомления об этом специализированного органа и являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших и взыскать с осужденной в пользу обманутых туристов в счет возмещения материального вреда 141000, 103000 и 105000 рублей соответственно.

Процессуальные издержки – средства на выплату вознаграждения адвокату за участие в уголовном судопроизводстве также было решено взыскать с Мальвины – в доход государства.



