Приговор для Мальвины

Гатчинский городской суд
вынес обвинительный приговор предпринимательнице от туриндустрии, которая
набрала денег у клиентов и потратила их на личные нужды. Никаких туров не
бронировала, никаких документов не оформляла. Более того – даже не планировала.
Это доковидная история.
Границы еще были открыты, граждане заранее выкупали туры популярных направлений
– Грецию, Турцию. Раннее бронирование – низкие цены. Индивидуальная
предпринимательница, 29-летняя Мария З., называвшаяся в соцсетях Мальвиной,
продавала турпутевки в офисе на проспекте 25-го Октября. Действовала вполне
официально. Заключала договора, брала деньги за сами путевки, за оформление
виз, выдавала квитанции. Только никого отправлять ни в Грецию, ни в Турцию она
не собиралась. На что при этом рассчитывала – непонятно…
В ноябре она заключила
договор с клиенткой о предоставлении туристического продукта в виде путевки в
Грецию на семью из четырех человек – на июль. При заключении договора клиентка
заплатила 50 тысяч рублей, переведя деньги на личный банковский счет Марии З.
Затем по просьбе Марии-Мальвины принесла еще 15 тысяч в офис на проспекте 25-го
Октября в счет дальнейшей оплаты путевки. И до лета семья спокойно ждала
грядущего отпуска, пока в июне не позвонила Мария и не попросила внести
оставшиеся 64 тысячи плюс 12 тысяч за визы. Клиенты согласились и привезли
часть денег Мальвине на дом – в Никольское, часть передали в Больших Колпанах.
Оба раза расчеты производились на улице, и турагент выдавала квитанции. В общей
сложности, семья заплатила 141 тысячу рублей, но никаких турпутевок они не
получили. Мальвина перестала выходить на связь. Деньги пропали.
…27 апреля 2019 года в
УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от гражданина, который в
декабре договорился с Марией З. о покупке тура в Турцию на четверых за 103
тысячи рублей – с датой вылета 27-е апреля 2019 года. Деньги за путевку он
заплатил гражданке З. различными суммами, однако вплоть до самой даты отъезда
она не передала ему никаких документов для выезда и его вылет не состоялся.
Потерпевший встречался с
предпринимательницей дважды – в доме на Рощинской и передавал ей деньги в сумме
53 тысяч и 50 тысяч рублей. Первый раз она выдала квитанцию о приеме денег,
второй раз никаких документов о получении денег не дала, а клиент настаивать не
стал, потому что доверял ей.
После того, как семья ни
в какую Турцию не улетела, и обманутый турист обратился в полицию, Мальвина
вернула ему 25 тысяч рублей путем перевода на банковскую карту. И вновь
предложила туристическую поездку на ту же сумму и попросила …отдать ей 25
тысяч. И клиенты снова ей поверили и перевели деньги обратно. После этого
гражданка З. перестала отвечать на звонки, Турции обманутые туристы в тот раз
так и не увидели.
Последнее заявление в
полицию о преступных действиях Марии З., она же Мальвина, поступило в октябре
2019 года. Жительница Гатчины договорилась с ней в феврале о приобретении
турпутевки в Грецию – с датой вылета в июне. Цена вопроса составила 105 тысяч
рублей. Клиентка передавала Марии-Мальвине деньги частями, каждый раз
встречаясь с ней на улице – на бульваре Авиаторов на Аэродроме. Последний транш
был осуществлен в мае – путем перевода денег на карту. К концу июня связь с
Мальвиной прервалась – она выключила все телефоны. Поездка в Грецию не
состоялась, деньги осели в карманах мошенницы.
По фактам мошенничества с
причинением значительного ущерба гражданам было возбуждено уголовное дело. В
ноябре 2019 года Марию З. задержали. Ей предъявили обвинение и взяли с нее
подписку о невыезде и надлежащем поведении. Будучи допрошенной в ходе
следствия, гражданка З. подтвердила все обстоятельства, изложенные в показаниях
потерпевших, и попросила оформить явку с повинной.
Договариваясь с клиентами
об оказании туристических услуг, никаких обязательств Мария-Мальвина исполнять
не собиралась. Сообщая туристам о том, что она бронирует путевки и готовит
выездные документы, злоумышленница их обманывала. Она собирала с людей деньги,
заведомо зная, что никаких виз, билетов и туров оформлять не будет. Соблюдать
заключенные договоренности гражданка З. не намеревалась, поэтому, как только
подходило время вылета, отключала телефоны. Деньги за турпутевки забирала себе
и тратила.
В ходе следствия у
потерпевших были изъяты копии договоров реализации туристических продуктов,
копии чеков об оплате, копии заявок на бронирование – все чин по чину.
Мошенница Мальвина и не отпиралась…
По окончании
предварительного следствия дело было передано в суд. В судебном заседании
гражданка З. свою вину признала полностью и от дачи подробных показаний
отказалась. Суд счет ее вину доказанной совокупностью исследованных
доказательств. Действия подсудимой при совершении каждого преступления были
квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ, поскольку в каждом случае ею было
совершено мошенничество – то есть хищение чужого имущества путем обмана и
злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам.
При назначении наказания
суд учел все обстоятельства и характеристики подсудимой. Мария З., 1991 года
рождения, не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации. В браке
не состоит, детей нет, официально не трудоустроена. По месту проживания
органами полиции характеризуется удовлетворительно; на учетах не состоит и
страдает тяжкими хроническими заболеваниями.
В итоге Гатчинский
городской суд признал Марию З. виновной в трех мошенничествах и за каждое
назначил полтора года лишения свободы. По совокупности преступлений, путем
частичного сложения наказаний подсудимой дали два с половиной года лишения
свободы. Однако назначенное наказание суд постановил считать условным с
испытательным сроком на три года.
На осужденную возложили
обязанности не менять место жительства без предварительного уведомления об этом
специализированного органа и являться на регистрацию не реже одного раза в
месяц.
Кроме того, суд
постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших и взыскать с осужденной в
пользу обманутых туристов в счет возмещения материального вреда 141000, 103000
и 105000 рублей соответственно.
Процессуальные издержки –
средства на выплату вознаграждения адвокату за участие в уголовном
судопроизводстве также было решено взыскать с Мальвины – в доход государства.