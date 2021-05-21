Вечер с Набоковым в Загвоздке

Это очередная встреча в рамках культурно-просветительского проекта «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с любовью», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации.

Как напомнил руководитель центра «Загвоздка» Евгений Климов, Владимир Набоков, наряду с Джойсом и Прустом, вошёл в первую тройку писателей XX века, которые оказали наибольшее влияние на формирование нового литературного языка. Литературная манера Набокова не только совершенна по стилю, композиции и образности. Писатель был одним из самых ярых борцов с жестокостью и пошлостью мира, что отобразилось и в его произведениях. Одним из выразительных средств для него как автора становится тонкая, порой трудноуловимая ирония.

«Сияющая улыбка беспредельного удовлетворения»

О том, как в творчество Набокова вплетались ирония, юмор и смех, рассказал научный сотрудник музея-усадьбы «Рождествено» Данила Сергеев. Свое выступление он начал с погружения в дачную юность великого писателя, которая проходила неподалеку от Гатчины, в так называемом «Набоковском треугольнике» - в родовых поместьях семьи Набоковых в Выре, Батово и Рождествено.

Набоковы были вынуждены уехать из России в 1919 году, когда Владимиру было 20 лет. Но воспоминания о родных местах и связанных с ними людях не оставляли писателя никогда, и в своих произведениях он постоянно возвращался к ним. В частности, из его вырского детства взяты комические эпизоды для рассказа «Мадемуазель О», посвящённого его франкоязычной гувернантке Сесиль Миотон.

Как писатель, Набоков многим может показаться многословным, малопонятным и слишком серьёзным мастером. Но даже в его самых грустных вещах сохраняется необыкновенное ощущение света и внутренней радости. Сам Набоков признавал, что у него есть смешные и светлые вещи, но их нельзя назвать комическими, скорее они — иронические. Причем его ирония всегда вплеталась в очень серьёзный посыл, связанный с моралью и нравственностью.

В своей борьбе с пошлостью Набоков может быть даже беспощадным, доходя до предельного, но столь же тонкого, как и ирония, сарказма. Особенно ярко это проявляется в романе «Дар» - в главах, посвящённых биографии Чернышевского.

Присутствие автора постоянно ощущается в его шутках и каких-то комических ситуациях. Но, как говорит Данила Сергеев, пересказывать литературные шутки Набокова довольно сложно, поскольку весь его тонкий юмор часто при этом уходит. Почему ирония Набокова схватывается не сразу? Набоков — писатель длинных предложений, и все элементы этих предложений должны были укладываться в некий узор в сознании читателя. И когда этот узор складывается, тогда и возникает эффект «сияющей улыбки беспредельного удовлетворения» (В. Набоков, «Пнин»).

«Большая ловитва Владимира Набокова»

Поговорили в этот вечер и об одном из главных увлечений Владимира Набокова — лепидоптерологии (науке о бабочках). Страстный интерес к бабочкам зародился у него ещё в раннем детстве, со временем перейдя в серьёзную научную работу. Без преувеличения можно сказать, что на самом деле Набоков всю жизнь разрывался между двумя призваниями, которые влияли одно на другое. Шесть лет он прослужил как профессиональный лепидоптерист в Гарвардском музее сравнительной зоологии. Позднее он называл эти годы самыми радостными и волнующими за всю его взрослую жизнь.

Научные труды Набокова в области лепидоптерологии хорошо известны в мире учёных: ему принадлежит несколько серьёзных научных открытий, которые вошли в историю зоологии. Но занятия лепидоптерологией были для Набокова не просто пожизненной страстью. Они послужили для него источником глубоких и детальных знаний о мире природы. Набоков считал интерес к естествознанию неотъемлемой частью культурного и здорового ума, восприимчивого к чудесам мира вокруг него.

Если сравнивать с литературой, бабочки вошли в жизнь Набокова первыми и ушли последними. Когда Набоков смог выбирать место для постоянного жительства, он выбрал Швейцарию с её доступными альпийскими лугами и множеством бабочек на них.

В одном из своих стихотворений Владимир Набоков напророчил себе гибель, связанную с бабочками. Так он и вышло. Летом 1975 года он споткнулся и неудачно упал во время охоты на бабочек. Произошло это на крутом склоне в Давосе. Набоков провёл на земле много часов, прежде чем пришла помощь. Он умер 2 июля 1977 года в больнице в Лозанне, и, как считали его близкие, причиной смертельной болезни, скорее всего, стало это падение.

«Вечер с Набоковым» завершился музыкально-литературной композицией, которую представили участницы литературно-музыкального салона «К.Л.Ю.В.». Актрисы знакомили гостей вечера с поэтическим наследием Владимира Набокова и его современников. Прекрасные романсы на стихи Набокова прозвучали в исполнении актрисы и певицы, лауреата всероссийских конкурсов Юлии Мартыновой.

К сожалению, в связи с ограниченным пространством и санитарными мерами предосторожности культурный центр «Загвоздка» работает пока в виде полузакрытого клуба. Но увидеть, что происходит и о чём говорят на встречах в «Загвоздке», может каждый, заглянув на канал культурного центра «Загвоздка» в YouTube.



