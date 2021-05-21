Вечер с Набоковым в Загвоздке

Это очередная встреча в рамках
культурно-просветительского проекта «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с
любовью», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Российской Федерации.
Как напомнил руководитель центра «Загвоздка» Евгений
Климов, Владимир Набоков, наряду с Джойсом и Прустом, вошёл в первую тройку
писателей XX века, которые оказали наибольшее влияние на формирование нового
литературного языка. Литературная манера Набокова не только совершенна по
стилю, композиции и образности. Писатель был одним из самых ярых борцов с
жестокостью и пошлостью мира, что отобразилось и в его произведениях. Одним из
выразительных средств для него как автора становится тонкая, порой
трудноуловимая ирония.
«Сияющая
улыбка беспредельного удовлетворения»
О том, как в творчество Набокова вплетались ирония,
юмор и смех, рассказал научный сотрудник музея-усадьбы «Рождествено» Данила
Сергеев. Свое выступление он начал с погружения в дачную юность великого
писателя, которая проходила неподалеку от Гатчины, в так называемом
«Набоковском треугольнике» - в родовых поместьях семьи Набоковых в Выре, Батово
и Рождествено.
Набоковы были вынуждены уехать из России в 1919
году, когда Владимиру было 20 лет. Но воспоминания о родных местах и связанных
с ними людях не оставляли писателя никогда, и в своих произведениях он
постоянно возвращался к ним. В частности, из его вырского детства взяты
комические эпизоды для рассказа «Мадемуазель О», посвящённого его франкоязычной
гувернантке Сесиль Миотон.
Как писатель, Набоков многим может показаться
многословным, малопонятным и слишком серьёзным мастером. Но даже в его самых
грустных вещах сохраняется необыкновенное ощущение света и внутренней радости.
Сам Набоков признавал, что у него есть смешные и светлые вещи, но их нельзя
назвать комическими, скорее они — иронические. Причем его ирония всегда
вплеталась в очень серьёзный посыл, связанный с моралью и нравственностью.
В своей борьбе с пошлостью Набоков может быть даже
беспощадным, доходя до предельного, но столь же тонкого, как и ирония,
сарказма. Особенно ярко это проявляется в романе «Дар» - в главах, посвящённых
биографии Чернышевского.
Присутствие автора постоянно ощущается в его шутках и
каких-то комических ситуациях. Но, как говорит Данила Сергеев, пересказывать
литературные шутки Набокова довольно сложно, поскольку весь его тонкий юмор
часто при этом уходит. Почему ирония Набокова схватывается не сразу? Набоков —
писатель длинных предложений, и все элементы этих предложений должны были
укладываться в некий узор в сознании читателя. И когда этот узор складывается,
тогда и возникает эффект «сияющей улыбки беспредельного удовлетворения» (В.
Набоков, «Пнин»).
«Большая
ловитва Владимира Набокова»
Поговорили в этот вечер и об одном из главных
увлечений Владимира Набокова — лепидоптерологии (науке о бабочках). Страстный
интерес к бабочкам зародился у него ещё в раннем детстве, со временем перейдя в
серьёзную научную работу. Без преувеличения можно сказать, что на самом деле
Набоков всю жизнь разрывался между двумя призваниями, которые влияли одно на
другое. Шесть лет он прослужил как профессиональный лепидоптерист в Гарвардском
музее сравнительной зоологии. Позднее он называл эти годы самыми радостными и
волнующими за всю его взрослую жизнь.
Научные труды Набокова в области лепидоптерологии
хорошо известны в мире учёных: ему принадлежит несколько серьёзных научных
открытий, которые вошли в историю зоологии. Но занятия лепидоптерологией были
для Набокова не просто пожизненной страстью. Они послужили для него источником
глубоких и детальных знаний о мире природы. Набоков считал интерес к
естествознанию неотъемлемой частью культурного и здорового ума, восприимчивого
к чудесам мира вокруг него.
Если сравнивать с литературой, бабочки вошли в жизнь
Набокова первыми и ушли последними. Когда Набоков смог выбирать место для
постоянного жительства, он выбрал Швейцарию с её доступными альпийскими лугами
и множеством бабочек на них.
В одном из своих стихотворений Владимир Набоков
напророчил себе гибель, связанную с бабочками. Так он и вышло. Летом 1975 года
он споткнулся и неудачно упал во время охоты на бабочек. Произошло это на
крутом склоне в Давосе. Набоков провёл на земле много часов, прежде чем пришла
помощь. Он умер 2 июля 1977 года в больнице в Лозанне, и, как считали его
близкие, причиной смертельной болезни, скорее всего, стало это падение.
«Вечер с Набоковым» завершился
музыкально-литературной композицией, которую представили участницы
литературно-музыкального салона «К.Л.Ю.В.». Актрисы знакомили гостей вечера с
поэтическим наследием Владимира Набокова и его современников. Прекрасные
романсы на стихи Набокова прозвучали в исполнении актрисы и певицы, лауреата
всероссийских конкурсов Юлии Мартыновой.
К сожалению, в связи с ограниченным пространством и
санитарными мерами предосторожности культурный центр «Загвоздка» работает пока
в виде полузакрытого клуба. Но увидеть, что происходит и о чём говорят на
встречах в «Загвоздке», может каждый, заглянув на канал культурного центра
«Загвоздка» в YouTube.