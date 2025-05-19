О безопасности на воде

Памятка по мерам безопасности на воде с использованием маломерных судов и плавсредств:

• Все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты.

• В случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей.

• В экстремальной ситуации старший на плавсредстве, терпящем бедствие, обязан предпринять меры для спасения людей и несет ответственность за предпринятые им действия.

• Движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоема по ходу движения не далее 20 м от берега.

• Не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников.

• Не катайтесь на лодках, катерах и гидроциклах в местах купания, чтобы не нанести травму купающимся.

❗Запрещено:

•При посадке вставать на борта и сидения.

•Перегружать плавсредство.

•Выход плавсредств при силе ветра более 10 м/с.

•Допуск к управлению плавсредствами лиц, не имеющих удостоверения на право управление маломерным судном.

•Ответственность за обеспечение безопасности при плавании на любых плавсредствах возлагается на капитанов судов, командиров шлюпок и руководителей организаций, проводящих мероприятия на воде, а так же владельцев плавсредств, которые обязаны строго соблюдать требования правил поведения и мер безопасности.

•Во время движения выставлять руки и перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить на другие места и пересаживаться на другие плавсредства.

•При катании на водном велосипеде допускать спуск людей с сиденья на корпус велосипеда.

•Пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых, а так же лицам, не достигшим 7 лет.

• Плавание ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации.

• Нахождение маломерных плавсредств вблизи шлюзов, плотин, земснарядов, а так же приближение и остановка у мостов или под ними, переправ, приближение к судам и кораблям, пристаням, причалам, пляжам, купальням и иным местам отдыха людей у воды, а так же районам проведения любых гидротехнических работ.

• Категорически запрещено пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.

При большом волнении нужно:

• Носом лодки резать волну, нельзя оставлять борт перпендикулярно волне, т.к. лодка может опрокинуться.

• Принимать пострадавшего на борт необходимо только с кормы, с бортов - категорически запрещается, т.к., это чревато переворотом маломерного плавсредства, а со стороны носа поднимать человека не всегда удобно.

• При падении человека за борт на судне подаются три продолжительных звуковых сигнала, длительность которых определена от 4 до 6 секунд.

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области

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