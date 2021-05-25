Хорошие люди живут в Гатчинском районе

Проект объединяет по-настоящему хороших людей: волонтеров, добровольцев и благотворителей, которые помогают нуждающимся абсолютно бескорыстно. В этот раз благодарственные письма и отличительные знаки проекта получили 75 человек – благотворители из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди них был и настоящий герой – Виктор Корнев. Он спас двоих детей и их отца из тонущего в реке Фонтанке автомобиля. Другой участник церемонии – незрячий певец Олег Крикун дает профессиональные уличные концерты, а многодетная семья из Волосовского района на свои средства спасает лошадей, обреченных на убой, и содержит их на собственной конюшне, где проходят бесплатные катания для детей и взрослых.

Награды заслуженным героям нашего времени вручал почетный председатель проекта «Хороший человек», депутат Государственной Думы РФ Сергей Миронов.

- Из года в год мы награждаем тех, кто неравнодушен к чужой беде и боли. Лауреаты – это благотворители, добровольцы, которые помогают пожилым людям, бездомным, многодетным семьям, сиротам и просто тем, кто попал в беду. Искренне поражен разнообразием добрых дел, которыми по зову сердца, безвозмездно, занимаются мои земляки. Эти люди творят добрые дела просто потому, что не могут иначе, - сказал Сергей Миронов и поблагодарил лауреатов проекта.

Среди награжденных – участники поискового отряда «Искра» под руководством Андрея Клементьева и команда благотворительного фонда «Счастливое будущее».

Члены поискового отряда «Искра» на протяжении многих лет занимаются поиском останков погибших в Великой Отечественной войне воинов, их захоронением, поиском родственников, проводят большую просветительскую работу среди молодежи, организуют тематические выставки. Волонтеры фонда «Счастливое будущее» известны в Гатчинском районе, благодаря добровольческой работе, которую они проводят среди малоимущих и многодетных семей, непростых подростков, помогая им справляться с жизненными трудностями.



