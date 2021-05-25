Хорошие люди живут в Гатчинском районе

Проект объединяет по-настоящему хороших людей:
волонтеров, добровольцев и благотворителей, которые помогают нуждающимся
абсолютно бескорыстно. В этот раз благодарственные письма и отличительные знаки
проекта получили 75 человек – благотворители из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Среди них был и настоящий герой – Виктор Корнев. Он спас
двоих детей и их отца из тонущего в реке Фонтанке автомобиля. Другой участник
церемонии – незрячий певец Олег Крикун дает профессиональные уличные концерты,
а многодетная семья из Волосовского района на свои средства спасает лошадей,
обреченных на убой, и содержит их на собственной конюшне, где проходят
бесплатные катания для детей и взрослых.
Награды заслуженным героям нашего времени вручал
почетный председатель проекта «Хороший человек», депутат Государственной Думы
РФ Сергей Миронов.
- Из года в год мы награждаем тех, кто неравнодушен
к чужой беде и боли. Лауреаты – это благотворители, добровольцы, которые
помогают пожилым людям, бездомным, многодетным семьям, сиротам и просто тем,
кто попал в беду. Искренне поражен разнообразием добрых дел, которыми по зову
сердца, безвозмездно, занимаются мои земляки. Эти люди творят добрые дела
просто потому, что не могут иначе, - сказал Сергей Миронов и поблагодарил
лауреатов проекта.
Среди награжденных – участники поискового отряда
«Искра» под руководством Андрея Клементьева и команда благотворительного фонда
«Счастливое будущее».
Члены поискового отряда «Искра» на протяжении многих
лет занимаются поиском останков погибших в Великой Отечественной войне воинов,
их захоронением, поиском родственников, проводят большую просветительскую
работу среди молодежи, организуют тематические выставки. Волонтеры фонда
«Счастливое будущее» известны в Гатчинском районе, благодаря добровольческой
работе, которую они проводят среди малоимущих и многодетных семей, непростых
подростков, помогая им справляться с жизненными трудностями.