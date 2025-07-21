Где отключат свет в Гатчинском районе 22 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
22.07.25 с 09:00 до 18:30
Сяськелевское ТУ
д. Сяськелево(частично),
д. Новосёлки,
д. Миккино,
д. Саванкюля,
д. Большое Ондрово,
д. Малое Ондрово,
д. Кастино.
22.07.25 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ
д. Кемпелево.
22.07.25 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ
д. Большие Колпаны(частично),
д. Малые Колпаны
Промзона,
Сельхозтехника,
СНТ Лесное
Массив Малые Колпаны.
22.07.2025 с 09:00 до 16:00
Кобринское ТУ:
д. Кобрино.
22.07.2025 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ
д. Руново,
д. Карташевская,
п. Прибытково,
п. Кобрино,
д. Мельница,
д. Покровка,
СНТ Бригантина, Мельничный ручей,
Красная дача, Флора, Яблонька, Волна,
Природа, Луч, Фруктовое, Энергетик,
Импульс, Прогресс, Сирень, Путеец, Ромашка.
22.07.2025 10:00 -17:00
Сусанинское ТУ
п Семрино
пр-кт Большой,
ул. Охотничья,
ул. Парковая,
Линия 1-я
23.07.25 и 25.07.25 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ
д. Жабино(частично).
22.07.2025 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
Красноармейский проспект, д.2, 2А;
Аллея Императора Павла Первого, д.1.
22.07.25 с 10.00 до 18.00
Пудомягское ТУ
д. Монделево
д. Покровская
КП Гатчина Вилладж-2
22.07.25 с 09.00-18.00
Вырицкое ТУ
п. Новинка