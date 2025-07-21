С картой «ЕКП Ленинградская» - выгодно!

В июле Сбер начал выдачу карт «ЕКП Ленинградская». Они созданы на базе Единой карты петербуржца (ЕКП) и объединяют возможности электронного проездного, банковских и бонусных карт, а также носителя электронной подписи.

Пользователям «ЕКП Ленинградская» доступны скидки и льготы у более чем 650 партнеров. Сбер и власти регионов активно прорабатывают механизмы бонусов и дополнительных сервисов для держателей карты.

«Мы живем в многомиллионной агломерации, поэтому объединение карт логично и поможет тем, кто ездит на работу из Ленобласти в Петербург и наоборот. Карта также сделает услуги партнеров доступнее для всех независимо от места регистрации и жительства», - отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Карту ЕКП «Ленинградская» могут оформить граждане РФ старше 14 лет с пропиской в Ленинградской области.