С картой «ЕКП Ленинградская» - выгодно!
«ЕКП Ленинградская» — уникальный межрегиональный проект с единой программой лояльности для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В июле Сбер начал выдачу карт «ЕКП Ленинградская». Они созданы на базе Единой карты петербуржца (ЕКП) и объединяют возможности электронного проездного, банковских и бонусных карт, а также носителя электронной подписи.
Пользователям «ЕКП Ленинградская» доступны скидки и льготы у более чем 650 партнеров. Сбер и власти регионов активно прорабатывают механизмы бонусов и дополнительных сервисов для держателей карты.
«Мы живем в многомиллионной агломерации, поэтому объединение карт логично и поможет тем, кто ездит на работу из Ленобласти в Петербург и наоборот. Карта также сделает услуги партнеров доступнее для всех независимо от места регистрации и жительства», - отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
Карту ЕКП «Ленинградская» могут оформить граждане РФ старше 14 лет с пропиской в Ленинградской области.