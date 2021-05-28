Синтетический убийца

«С мефедроном покупаешь шизофрению», — именно так большинство наркоманов описывают этот стремительно набирающий популярность наркотик. Дешевый и доступный, он мгновенно поражает нервную систему человека. Мефедрон (он же соль и меф) вызывает чувство тревоги и необъяснимого страха. Наркозависимый начинает вести себя, как больной шизофренией.

Наркотик в домашних условиях

По словам экспертов, приготовить меф довольно просто — опытный химик может сделать это практически в домашних условиях. И в Ленинградской области таких умельцев немало.

В октябре прошлого года в Кировском районе была обнаружена крупная мефедроновая лаборатория. Правоохранительные органы задержали троих организаторов и изъяли четыре килограмма соли. И это не единичный случай.

В марте полиция «накрыла» лабораторию, находившуюся в частном доме в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района. В гараже было обнаружено почти пятьдесят килограммов мефедрона. Над его производством трудились трое мужчин в возрасте от 22 до 40 лет. Самый старший из них уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

История и зависимость

Когда-то мефедрон (как и многие другие наркотики) был легален. Впервые это вещество синтезировали в 1929 году, но широкое распространение оно получило только в 2000-х, когда группа израильских ученых исследовала психотропное растение кат, чтобы разработать нитрат против насекомых. В Россию меф привозили из-за рубежа под видом солей для ванн или растительного удобрения. Купить его можно было практически в любом киоске как дешевую альтернативу кокаину. В 2010 году власти РФ и европейских стран внесли мефедрон в список запрещенных веществ, и его распространители ушли в Даркнет.

«Мефедрон еще называют дизайнерским наркотиком и синтетикой. Он отличается по степени очистки и количеству добавок, причем тоже психотропных. Все эти вещества именуются солями, — рассказали нам в Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Большинство молодых людей попадают в рехабы именно из-за этого вещества. Разрушение организма происходит стремительно — в течение полутора лет. Примерно такими же свойствами обладает и оксибутират натрия, известный просто как бутират».

Привычное запрещённое

Соль, или меф, вызывает привыкание с первого применения — об этом рассказывали наркозависимые из реабилитационного центра в Отрадном.

«Я поступила в институт культуры и искусств, но на последнем курсе попробовала соль... В итоге забила на учебу, работу и карьеру — на всё, к чему стремилась. Хотелось только наркотика! Постепенно набрала кучу кредитов, займов... Сменила очень много мест работы. Единственной мыслью было: «Вот получу зарплату — закажу сразу несколько граммов соли...» — вспоминает Софья.

Василий из Выборга рассказывает, что мефедрон гораздо более губителен, чем другие наркотики: «Я отсидел год и девять месяцев за торговлю наркотиками. Освободился, начал работать, заниматься спортом, но потом встретил старых друзей, попробовал с ними новый наркотик — соль — и потихоньку опять стал наркоманом, причем гораздо более зависимым, чем раньше».

Некоторые звезды российской эстрады открыто говорят о мефедроне и его губительном воздействии на здоровье. В частности, актер Владимир Епифанцев считает, что меф — одно из самых страшных из существующих наркотических веществ: «Мефедрон в какой-то момент перестает работать, и вы, кроме ада, ничего больше не испытываете. Он отравляет вашу кровь и выжигает мозг. Когда пробуешь — весело, а потом — гаснет свет: реальность вокруг вас меняется, вы теряете работу, друзей, идеи, желания, мотивацию... Удовольствие от употребления больше не ощущается, а восстановление не начинается еще очень-очень долго. Мефедрон — один из самых ужасных и отвратительных наркотиков на Земле».

Полина Корсунская