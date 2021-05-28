Синтетический убийца

«С мефедроном покупаешь
шизофрению», — именно так большинство наркоманов описывают этот стремительно
набирающий популярность наркотик. Дешевый и доступный, он мгновенно поражает
нервную систему человека. Мефедрон (он же соль и меф) вызывает чувство тревоги
и необъяснимого страха. Наркозависимый начинает вести себя, как больной
шизофренией.
Наркотик в домашних
условиях
По словам экспертов,
приготовить меф довольно просто — опытный химик может сделать это практически в
домашних условиях. И в Ленинградской области таких умельцев немало.
В октябре прошлого года в
Кировском районе была обнаружена крупная мефедроновая лаборатория.
Правоохранительные органы задержали троих организаторов и изъяли четыре
килограмма соли. И это не единичный случай.
В марте полиция «накрыла»
лабораторию, находившуюся в частном доме в Куйвозовском сельском поселении
Всеволожского района. В гараже было обнаружено почти пятьдесят килограммов
мефедрона. Над его производством трудились трое мужчин в возрасте от 22 до 40
лет. Самый старший из них уже был судим за преступление в сфере незаконного
оборота наркотиков.
История и зависимость
Когда-то мефедрон (как и
многие другие наркотики) был легален. Впервые это вещество синтезировали в 1929
году, но широкое распространение оно получило только в 2000-х, когда группа
израильских ученых исследовала психотропное растение кат, чтобы разработать
нитрат против насекомых. В Россию меф привозили из-за рубежа под видом солей
для ванн или растительного удобрения. Купить его можно было практически в любом
киоске как дешевую альтернативу кокаину. В 2010 году власти РФ и европейских
стран внесли мефедрон в список запрещенных веществ, и его распространители ушли
в Даркнет.
«Мефедрон еще называют
дизайнерским наркотиком и синтетикой. Он отличается по степени очистки и
количеству добавок, причем тоже психотропных. Все эти вещества именуются
солями, — рассказали нам в Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Большинство молодых людей
попадают в рехабы именно из-за этого вещества. Разрушение организма происходит
стремительно — в течение полутора лет. Примерно такими же свойствами обладает и
оксибутират натрия, известный просто как бутират».
Привычное запрещённое
Соль, или меф, вызывает
привыкание с первого применения — об этом рассказывали наркозависимые из
реабилитационного центра в Отрадном.
«Я поступила в институт
культуры и искусств, но на последнем курсе попробовала соль... В итоге забила
на учебу, работу и карьеру — на всё, к чему стремилась. Хотелось только
наркотика! Постепенно набрала кучу кредитов, займов... Сменила очень много мест
работы. Единственной мыслью было: «Вот получу зарплату — закажу сразу несколько
граммов соли...» — вспоминает Софья.
Василий из Выборга
рассказывает, что мефедрон гораздо более губителен, чем другие наркотики: «Я
отсидел год и девять месяцев за торговлю наркотиками. Освободился, начал
работать, заниматься спортом, но потом встретил старых друзей, попробовал с
ними новый наркотик — соль — и потихоньку опять стал наркоманом, причем гораздо
более зависимым, чем раньше».
Некоторые звезды
российской эстрады открыто говорят о мефедроне и его губительном воздействии на
здоровье. В частности, актер Владимир Епифанцев считает, что меф — одно из
самых страшных из существующих наркотических веществ: «Мефедрон в какой-то
момент перестает работать, и вы, кроме ада, ничего больше не испытываете. Он
отравляет вашу кровь и выжигает мозг. Когда пробуешь — весело, а потом — гаснет
свет: реальность вокруг вас меняется, вы теряете работу, друзей, идеи, желания,
мотивацию... Удовольствие от употребления больше не ощущается, а восстановление
не начинается еще очень-очень долго. Мефедрон — один из самых ужасных и
отвратительных наркотиков на Земле».
Полина Корсунская