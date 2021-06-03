Мошенники звонят от имени московской полиции

29-го мая в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району снова поступило заявление от обманутого
жителя Гатчинского района. Пенсионер из Больших Колпан пожаловался, что ему
поступил звонок с московского номера. Звонивший представился сотрудником банка
и сообщил, что с его карты пытаются снять деньги. Для предотвращения
мошеннических действий необходимо снять денежные средства и перевести их через
банкомат на безопасный счет. Пенсионер, недолго думая, снял свои кровные – 150
тысяч рублей, пошел и через банковский терминал отправил их аферистам.
28-го мая в гатчинскую
полицию обратилась 34-летняя жительница Нового Учхоза, которой сначала
позвонила липовая сотрудница банка, пытавшаяся напугать женщину подозрительными
операциями, которые якобы происходят с ее картой. Когда этот номер не прошел,
позвонил мужчина. Он представился коллегой звонившей «сотрудницы» и заявил, что
карту заблокируют и сменят данные мобильного банка для безопасности счета. Для
этого звонок перевели на робота, которому надо было сообщить код из смс.
Женщина продиктовала код, и с ее карты сняли 20 тысяч рублей.
28-го мая 61-летнему
мужчине, работающему в должности исполнительного директора, поступили
сообщения, что к его банковским картам привязан посторонний абонентский номер.
Когда владелец карт обратился в свой банк, выяснилось, что с одной из
банковских карт произошло списание 200 тысяч рублей. Свои карты он никому не
передавал, перед списанием никто не звонил, смс не поступало, коды доступа он
не сообщал.
25-го мая в Вырицкий
отдел полиции обратилась 66-летняя жительница Вырицы. Ей позвонил мужчина,
который представился сотрудником московской полиции и заявил, что у них там
задержана женщина, которая пыталась оформить кредит по доверенности по данным
вырицкой пенсионерки. Надо снять все деньги и перевести их на безопасные счета.
Потерпевшая проследовала в офис банка, сняла со сберкнижки 51 тысячу рублей и
перевела деньги преступникам четырьмя переводами. Когда опомнилась, обратилась
в настоящую полицию.
По фактам мошенничества и
краж возбуждены уголовные дела.