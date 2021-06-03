Мошенники звонят от имени московской полиции

29-го мая в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району снова поступило заявление от обманутого жителя Гатчинского района. Пенсионер из Больших Колпан пожаловался, что ему поступил звонок с московского номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что с его карты пытаются снять деньги. Для предотвращения мошеннических действий необходимо снять денежные средства и перевести их через банкомат на безопасный счет. Пенсионер, недолго думая, снял свои кровные – 150 тысяч рублей, пошел и через банковский терминал отправил их аферистам.

28-го мая в гатчинскую полицию обратилась 34-летняя жительница Нового Учхоза, которой сначала позвонила липовая сотрудница банка, пытавшаяся напугать женщину подозрительными операциями, которые якобы происходят с ее картой. Когда этот номер не прошел, позвонил мужчина. Он представился коллегой звонившей «сотрудницы» и заявил, что карту заблокируют и сменят данные мобильного банка для безопасности счета. Для этого звонок перевели на робота, которому надо было сообщить код из смс. Женщина продиктовала код, и с ее карты сняли 20 тысяч рублей.

28-го мая 61-летнему мужчине, работающему в должности исполнительного директора, поступили сообщения, что к его банковским картам привязан посторонний абонентский номер. Когда владелец карт обратился в свой банк, выяснилось, что с одной из банковских карт произошло списание 200 тысяч рублей. Свои карты он никому не передавал, перед списанием никто не звонил, смс не поступало, коды доступа он не сообщал.

25-го мая в Вырицкий отдел полиции обратилась 66-летняя жительница Вырицы. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником московской полиции и заявил, что у них там задержана женщина, которая пыталась оформить кредит по доверенности по данным вырицкой пенсионерки. Надо снять все деньги и перевести их на безопасные счета. Потерпевшая проследовала в офис банка, сняла со сберкнижки 51 тысячу рублей и перевела деньги преступникам четырьмя переводами. Когда опомнилась, обратилась в настоящую полицию.

По фактам мошенничества и краж возбуждены уголовные дела.