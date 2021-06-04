Гатчинские школьники в числе победителей АгроНТИ

Конкурс АгроНТИ направлен на реализацию творческого потенциала школьников и популяризацию знаний о современном сельском хозяйстве через знакомство с современными агротехнологиями и соревнования в умениях, знаниях о цифровых технологиях в сельском хозяйстве. Участниками регионального этапа стали порядка 250 победителей заочного этапа конкурса. В первый конкурсный день университет принял 89 участников из районов Ленинградской области, Республики Карелия, а также Псковской, Тверской и Новгородской областей.

Приветствуя участников, ректор СПбГАУ, доктор ветеринарных наук Виталий Юрьевич Морозов рассказал, что конкурс АгроНТИ проводится 3 года подряд на площадке 19 вузов страны, а также подчеркнул, что «сегодня АПК переживает бурную информатизацию и роботизацию, и сельское хозяйство уже давно стало современным высокотехнологичным производством, где крайне востребованы молодые квалифицированные кадры. Именно для этого и проводится конкурс АгроНТИ – чтобы показать, какие будущие профессии развиваются сейчас в сельском хозяйстве, и что выбор аграрной профессии является действительно правильным и перспективным».

Слова приветствия от лица Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области передал заместитель председателя комитета – начальник департамента по развитию сельского хозяйства Андрей Эдуардович Решетов. Он отметил, что предприятия АПК предоставляют широкие возможности для профессионального развития молодых специалистов и готовы оказывать как материальную, так и социальную поддержку. Молодые специалисты, работающие с полной самоотдачей в сельском хозяйстве, смогут достичь хороших результатов, обеспечить себя и свою семью, достойно жить на территории области.

После официального открытия, участники конкурса разошлись к местам проведения испытаний по пяти направлениям:

- АгроРоботы (электронные автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой);

- АгроКоптеры (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов, системы автоматического управления);

- АгроКосмос (использование космических снимков и веб-ГИС технологий в цифровизации сельского хозяйства);

- АгроМетео (прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика);

- АгроБио (методы биологической защиты от болезней и вредителей сельскохозяйственных культур).

В число победителей конкурса АгроНТИ вошли ученики Рождественской школы (филиал в п. Дивенский) - участники проекта школьного лесничества «Зелёный дом»: Софья Вандышева и Владимир Вандышев, выбравшие направление АгроКосмос. Их наставники - Ольга Алексеевна Кушакова и Ольга Владимировна Ресенчук.

В числе победителей по направлению АгроРоботы - ученик Гатчинской школы № 9 Александр Носов.

Поздравляем ребят и их наставников!