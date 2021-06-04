Гатчинские школьники в числе победителей АгроНТИ

Конкурс
АгроНТИ направлен на реализацию творческого потенциала школьников и
популяризацию знаний о современном сельском хозяйстве через знакомство с
современными агротехнологиями и соревнования в умениях, знаниях о цифровых технологиях
в сельском хозяйстве. Участниками регионального этапа стали порядка 250
победителей заочного этапа конкурса. В первый конкурсный день университет
принял 89 участников из районов Ленинградской области, Республики Карелия, а
также Псковской, Тверской и Новгородской областей.
Приветствуя
участников, ректор СПбГАУ, доктор ветеринарных наук Виталий Юрьевич Морозов
рассказал, что конкурс АгроНТИ проводится 3 года подряд на площадке 19 вузов
страны, а также подчеркнул, что «сегодня АПК переживает бурную информатизацию и
роботизацию, и сельское хозяйство уже давно стало современным
высокотехнологичным производством, где крайне востребованы молодые
квалифицированные кадры. Именно для этого и проводится конкурс АгроНТИ – чтобы
показать, какие будущие профессии развиваются сейчас в сельском хозяйстве, и
что выбор аграрной профессии является действительно правильным и
перспективным».
Слова
приветствия от лица Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области передал заместитель председателя комитета –
начальник департамента по развитию сельского хозяйства Андрей Эдуардович
Решетов. Он отметил, что предприятия АПК предоставляют широкие возможности для
профессионального развития молодых специалистов и готовы оказывать как
материальную, так и социальную поддержку. Молодые специалисты, работающие с
полной самоотдачей в сельском хозяйстве, смогут достичь хороших результатов,
обеспечить себя и свою семью, достойно жить на территории области.
После
официального открытия, участники конкурса разошлись к местам проведения
испытаний по пяти направлениям:
- АгроРоботы
(электронные автоматизированные системы управления сельскохозяйственной
техникой);
- АгроКоптеры
(распределенные системы беспилотных летательных аппаратов, системы
автоматического управления);
- АгроКосмос
(использование космических снимков и веб-ГИС технологий в цифровизации
сельского хозяйства);
- АгроМетео
(прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика);
- АгроБио
(методы биологической защиты от болезней и вредителей сельскохозяйственных
культур).
В
число победителей конкурса АгроНТИ вошли ученики Рождественской школы (филиал в
п. Дивенский) - участники проекта школьного лесничества «Зелёный дом»: Софья
Вандышева и Владимир Вандышев, выбравшие направление АгроКосмос. Их наставники
- Ольга Алексеевна Кушакова и Ольга Владимировна Ресенчук.
В
числе победителей по направлению АгроРоботы - ученик Гатчинской школы № 9 Александр
Носов.
Поздравляем
ребят и их наставников!