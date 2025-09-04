Новая дорога — для удобства жителей Мурино

«Уже сейчас первый участок новой трассы разгрузит трафик на въезд и выезд из Мурино на КАД через «бублик», как развязку называют жители. Следующий этап — до Ручьёвского проспекта, планируем ввести до ноября. Дальше дорога выйдет на Лаврики, Кузьмолово и большой развязкой — на существующее шоссе Санкт-Петербург — Матокса. Её тоже реконструируем до 4-х полос. До 2030 года планируем ввести все этапы. Сейчас начинаем проектирование и строительство подземного пешеходного перехода к метро по бульвару Менделеева. Поток людей большой, поэтому переход должен быть постоянным и максимально безопасным», — сообщил губернатор Ленинградской области.

Напомним, что в 2022 году было открыто рабочее движение на кольцевом пересечении, построенном в рамках реализации работ I этапа.

В настоящий момент выполнены работы по устройству основного хода от кольцевого пересечения до Петровского бульвара (50% протяженности объекта), в рамках которых устроено 3 слоя асфальтобетона, разделительная полоса, линия наружного освещения, светофоры (по временной схеме).

На участке, открытом сегодня, обеспечено движение транспорта от кольцевого пересечения до Петровского бульвара с возможностью съезда и заезда к станции м. «Девяткино», выезда на Петровский бульвар и на бульвар Менделеева при движении в обратном направлении.

На перекрестках с бульварами Менделеева и Петровским устроены пешеходные переходы со светофорным регулированием для разделения потоков транспорта и пешеходов.

Запускаемый участок дороги обеспечен наружным освещением.