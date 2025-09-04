Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Сяськелевское ТУ:

05.09.25 с 10:00 до 18:00

д. Туганицы, ферма.     

 

Елизаветинское ТУ:

05.09.25 с 09:30 до 17:30

д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова.

 

Пудомягское ТУ:

05.09.25 с 10:00 до 18:00

д. Покровская, КП «Русская усадьба».     

 

05.09.2025 с 10:00 до 16:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский:

ул. 123 Дивизии д. 2; 

ул. Вокзальная д. 2, 2 А, 4, 3.          