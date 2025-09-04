Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Сяськелевское ТУ:
05.09.25 с 10:00 до 18:00
д. Туганицы, ферма.
Елизаветинское ТУ:
05.09.25 с 09:30 до 17:30
д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова.
Пудомягское ТУ:
05.09.25 с 10:00 до 18:00
д. Покровская, КП «Русская усадьба».
05.09.2025 с 10:00 до 16:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский:
ул. 123 Дивизии д. 2;
ул. Вокзальная д. 2, 2 А, 4, 3.
