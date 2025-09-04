Елизаветино: ремонт улиц, фонари, аптека

На прошлой неделе состоялся рабочий выезд главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим на Елизаветинскую территорию. Представители администрации посетили Шпаньково, оценили благо-

устройство дворовой территории на ул. Алексея Рыкунова, 9, 10, тротуар, связывающий две автобусные остановки, о котором просили жители. Мероприятия по благоустройству улично-дорожной сети продолжаются.

Также комиссия осмотрела подвальные помещения по тем адресам, где предстоит процесс приемки имущества из федеральной собственности в муниципальную для организации укрытий. Пока они находятся в статусе противорадиационных укрытий (ПРУ), и предстоит большая работа совместно с управляющей компанией.

В Больших Борницах Людмила Нещадим посетила отреставрированный мемориал – братскую могилу курсантов, погибших в борьбе с фашистами – и возложила цветы к памятнику. В Елизаветино представители администрации оценили будущий сквер: благоустройство территории вокруг воинского мемориала ведется по программе «Формирование комфортной городской среды», работы должны быть завершены в срок.

На встрече с жителями в Елизаветинском ДК был полный аншлаг. Сотрудники администрации рассказали о том, что сделано в 2025 году конкретно на Елизаветинской территории, поговорили о планах и текущих задачах. От жителей Елизаветинской территории за этот год поступило много обращений по поводу ЖКХ, вопросам землепользования, ремонта дорог и дворов, благоустройства, транспортного обслуживания. На встрече в Доме культуры граждане поднимали те же темы.

Дороги, транспорт, газ

В 2024–2025 году проводится ремонт участков теплоснабжения и продолжается строительство станции водоподготовки в Елизаветино на площади Дружбы. В дорожную отрасль в Елизаветино в 2024–2025 годах вложено более 25 млн рублей, на 2026 год запланирован ремонт нескольких автодорог: от региональной трассы Гатчина – Ополье до деревни Заполье, от шоссе Большие Борницы – Малые Борницы до Луйсковиц, а также дороги Елизаветино – Скворицы и ул. Большой Советской в Елизаветино.

По территории Елизаветино проходит муниципальный маршрут № 523 Гатчина – Луйсковицы, № 523-а Гатчина – Елизаветино, № 530 Гатчина – Раболово, № 543 Гатчина – Новый Учхоз – Елизаветино. На сегодняшний день все населенные пункты с численностью свыше 100 человек обеспечены регулярным автобусным сообщением. Движение всех автобусов можно отслеживать с помощью поисково-информационной службы «Яндекс карты».

Пять населенных пунктов Елизаветинской территории входят в программу догазификации: Елизаветино, Шпаньково, Большие и Малые Борницы, деревня Новая – жители могут подавать заявки на присоединение и технологическое подключение.

22 населенных пункта не имеют технической возможности газификации, следовательно не входят в программу догазификации. Плановая дата ввода в эксплуатацию газопровода в деревнях Алексеевка, Березнево, Колодези, Ознаково, Раболово, Холоповицы, Яскелево – 2027 год; в деревнях Авколево, Волгово, Вероланцы, Дубицы, Ижора, Луйсковицы, Натальевка, Таровицы, Эду – 2028 год.

Предложения о рассмотрении возможности газификации деревень Ермолино, Пульево, Смольково, Дылицы, Заполье направлены в адрес областного комитета по ТЭК.

Работа ЖКХ традиционно вызывает много нареканий, но, справедливости ради, жителям напомнили об обязанности свое-

временно оплачивать коммунальные услуги. На сегодняшний день долг населения перед управляющей компанией «ЖКХ "Сиверский"» составляет 13,5 млн рублей. Задолженность за тепло, водоснабжение и водоотведение в Елизаветинском поселении – 70,5 млн рублей. Если бы эти суммы поступили в бюджет, справиться с текущими ремонтами было бы намного легче и количество жалоб значительно сократилось бы.

В Елизаветино будет два врача

И.о. главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов довел до сведения жителей информацию о работе системы здравоохранения. На сегодняшний день в Елизаветино функционирует врачебная амбулатория и ФАП в Шпаньково. В амбулатории работает дневной стационар, проводятся осмотры, забор анализов крови, раз в неделю выезжает специалист для вакцинации детей. К Елизаветинской амбулатории прикреплено более 5620 человек, в том числе 870 детей. Укомплектованность кадрами неплохая, но теперь в амбулатории будет работать еще один врач.

Запись к узкому специалисту – проблема, и руководство Гатчинской КМБ старается решать ее комплексно. С сентября запускается проект «Автобус здоровья»: в Елизаветино, как и в другие населенные пункты Гатчинского округа, будет приезжать команда врачей узкого профиля: невролог, офтальмолог, сосудистый хирург, травматолог, эндокринолог и другие, которые дадут консультации, скорректируют уже назначенное лечение либо направят в стационар.

Ростислав Павлов призвал всех воспользоваться новыми информационными технологиями больницы. В частности, на сайте Гатчинской КМБ можно заказать обратный звонок из колл-центра, чтобы вас записали к специалистам. Плюс есть онлайн-чат, где можно задать вопрос администраторам и получить быструю помощь.

Преобразования системы здравоохранения включают, конечно, ремонты. В следующем году будет подготовлена проектно-сметная документация на ремонт Елизаветинской амбулатории.

Где газеты?

Многие вопросы, поступившие на встрече с главой администрации – такие как организация уличного освещения, перенос автобусной остановки, обустройство тротуара – касаются региональных дорог, и решать их предстоит с Ленавтодором. Жители Малых Борниц просят сделать в деревне железнодорожную платформу, и с этим нужно обращаться в РЖД. Также граждане просили обратить внимание на малые деревни, где тоже нужны и освещенные тротуары, и газ.

Кроме того, в Елизаветино уже два года как закрылась необходимая людям аптека (нет фармацевта?), пять месяцев жители не получают газет – нет почтальона.

Еще одна злободневная тема – борщевик: на Елизаветинской земле он, к сожалению, произрастает в изобилии, коммунальные службы не успевают косить. Людмила Нещадим напомнила об ответственности собственников земли: за неубранный свое-временно сорняк виновные будут наказаны в административном порядке.

«Окашивание территории, уборка снега зимой – зона ответственности глав теруправлений. И за всю улично-дорожную сеть, кроме региональных дорог, отвечает теруправление. Для этого у нас приобретается спецтехника, и в Елизаветино неплохой автопарк для того, чтобы содержать в порядке территорию», – заметила Людмила Николаевна.

Все вопросы, которые поднимали жители на встрече, занесены в протокол и будут рассмотрены в течение месяца.

Андрей Соколов