Область поможет получить новую специальность

Центр занятости населения
Ленинградской области, Национальный исследовательский Томский государственный
университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере эффективной занятости населения и
развития трудовых ресурсов, в том числе при реализации мероприятий в рамках
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Томский государственный
университет является одним из трех федеральных операторов, обучающих россиян в
рамках нацпроекта и предлагает ленинградцам 37 собственных программ. В списке
такие направления, как бухгалтер субъекта малого бизнеса, проектировщик
развивающей образовательной среды и программ дополнительного образования,
программист 1С, data-аналитик и другие. Обучение ведется в смешанном формате,
за счет государства, по итогам выдается удостоверение или диплом.
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого выступает в качестве регионального
вуза-партнера.
В рамках реализации
национального проекта «Демография» в 2021 году планируется обучить почти 2000
жителей Ленинградской области – ищущих работу и обратившихся в службу
занятости, включая безработных, лиц старше 50 лет и предпенсионеров, женщин в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также нетрудоустроенных
мам дошкольников в возрасте до семи лет. Сегодня уже 454 жителя Ленинградской
области подали заявку на обучение. Приступили к обучению 55 человек.
«Сохранение занятости –
одна из наших важнейших задач на сегодня, и профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование играет важную роль в решении этого
вопроса. Освоив новую специальность или повысив квалификацию, граждане повышают
и свою конкурентоспособность на рынке труда», – прокомментировала председатель
комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.