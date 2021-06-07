Область поможет получить новую специальность

Центр занятости населения Ленинградской области, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подписали соглашение о сотрудничестве в сфере эффективной занятости населения и развития трудовых ресурсов, в том числе при реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Томский государственный университет является одним из трех федеральных операторов, обучающих россиян в рамках нацпроекта и предлагает ленинградцам 37 собственных программ. В списке такие направления, как бухгалтер субъекта малого бизнеса, проектировщик развивающей образовательной среды и программ дополнительного образования, программист 1С, data-аналитик и другие. Обучение ведется в смешанном формате, за счет государства, по итогам выдается удостоверение или диплом.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого выступает в качестве регионального вуза-партнера.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году планируется обучить почти 2000 жителей Ленинградской области – ищущих работу и обратившихся в службу занятости, включая безработных, лиц старше 50 лет и предпенсионеров, женщин в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также нетрудоустроенных мам дошкольников в возрасте до семи лет. Сегодня уже 454 жителя Ленинградской области подали заявку на обучение. Приступили к обучению 55 человек.

«Сохранение занятости – одна из наших важнейших задач на сегодня, и профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование играет важную роль в решении этого вопроса. Освоив новую специальность или повысив квалификацию, граждане повышают и свою конкурентоспособность на рынке труда», – прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.