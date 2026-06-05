Ветеранам СВО – меры поддержки в жилищной сфере

Цель законопроекта – привести региональное законодательство в соответствие с федеральным законом «О ветеранах». В частности, он расширяет перечень категорий граждан, которые относятся к ветеранам и инвалидам боевых действий – участникам специальной военной операции.

На заседании регионального парламента законопроект «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений» приняли сразу в трех чтениях.

Изменения затрагивают три областных закона:

- от 18 мая 2006 года № 24-оз (о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений);

- от 13 октября 2014 года № 62-оз (о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья);

- от 22 декабря 2025 года № 166-оз (о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО).

Законопроект уточняет категории получателей выплат. В их число войдут лица, заключившие соглашения

с Министерством обороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроры и сотрудники Следственного комитета, исполнявшие обязанности в ходе СВО.

Кроме того, устанавливается, что право на выплату для приобретения жилья предоставляется исключительно гражданам Российской Федерации.