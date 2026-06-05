Нарушил правила? Заплати штраф!

Поправки, внесенные депутатами Андреем Гардашниковым, Александром Русских и Михаилом Коломыцевым, регулируют поведение жителей на различных природных и искусственных водоемах (реках, прудах, озерах и пр.), которые находятся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными для всех граждан и используются ими для личных и бытовых нужд.

В Ленинградской области правила поведения на водных объектах устанавливаются органами местного самоуправления. Нарушителей ждет штраф, если предусмотренные этими правилами запреты нарушаются. Например, проводится сбор или захоронение различных видов отходов, осуществляется ремонт автотранспортных средств, ведется распашка земель вдоль прибрежной полосы, организуется выпас скота или совершаются иные виды противоправных действий.

Необходимость изменений обусловлена неэффективностью существующих мер и ростом числа нарушений (на 66 % за год), что создает риски для жителей региона. С этим мнением полностью согласны на местах: инициативу поддержала администрация Гатчинского округа и Совет муниципальных образований Ленинградской области.

Депутаты приняли решение расширить перечень субъектов административной ответственности. К рядовым гражданам добавляются должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридические лица.

За нарушение правил теперь будут больнее бить рублем: штраф для физических лиц увеличен до 2–4 тысяч рублей. Введены новые штрафы: для юрлиц – 10–20 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП установлен единый размер штрафа в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей.