Голосуем за счастливое детство!
Летние каникулы в Ленобласти — лучшее время, чтобы играть и веселиться на детских площадках в наших дворах и парках! Мягкое покрытие, безопасные конструкции, качели и целые городки с горками для детей, а для родителей, бабушек и дедушек — удобные лавочки рядом.
Рубрики: Городская среда
Какие площадки и другие общественные пространства появятся в Ленобласти в следующем году, решают жители на zagorodsreda.gosuslugi.ru. До конца голосования осталась неделя — присоединяйтесь!
Победившие дизайн-проекты предстоит воплотить по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На фото — детские площадки в Выборге, Кировске, Оржицах, Пудомягах, Новом Свете, Важинах, Русско-Высоцком и Ульяновке.
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