Голосуем за счастливое детство!

Какие площадки и другие общественные пространства появятся в Ленобласти в следующем году, решают жители на zagorodsreda.gosuslugi.ru. До конца голосования осталась неделя — присоединяйтесь!

Победившие дизайн-проекты предстоит воплотить по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На фото — детские площадки в Выборге, Кировске, Оржицах, Пудомягах, Новом Свете, Важинах, Русско-Высоцком и Ульяновке.