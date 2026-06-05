Детский отдых: безопасность – прежде всего

В 2026 году в Гатчинском округе будет работать 42 летних лагеря, подведомственных муниципалитету, в которых отдохнут 3934 ребенка, в том числе в 41-м дневном лагере – 3046 детей. С круглосуточным пребыванием – один лагерь «Лесная сказка» в поселке Тайцы, в котором за лето отдохнут 888 детей, включая восемь детей-инвалидов с сопровождающими.

Первоочередная задача летней кампании – обеспечение соблюдения прав несовершеннолетних на доступный и безопасный отдых. В лагерях Гатчинского округа обеспечен тщательный подбор персонала, педагоги и вожатые прошли повышение квалификации и обучение правилам безопасного пребывания детей в лагере, а также оказанию экстренной доврачебной помощи.

Во всех лагерях усилен контроль в части антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, проверено наличие паспортов безопасности, проведены инструктажи с сотрудниками по действиям при различных ЧС.

Территории лагерей прошли акарицидную обработку, также обработаны матрасы и белье. Обследованы бытовые условия, проверено качество воды. В период работы лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, как и в прошлом году, организовано страхование детей и подростков от несчастных случаев. Все образовательные организации, на базе которых работают летние лагеря, заключили договоры на оказание медицинской помощи с Гатчинской КМБ, за каждым лагерем закреплен медицинский работник. Также есть договоры с вневедомственной охраной.

Перед началом летней кампании все 42 лагеря посетили специалисты Роспотребнадзора, инспекторы Госпожнадзора, которые проверили готовность лагерей к открытию. Получены санэпидзаключения Роспотребнадзора о соответствии условий требованиям СанПиН.