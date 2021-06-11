День музея в Войсковицах

Напомним, музей «Усадьба Войсковицы» возник в 2018 году по инициативе директора ДШИ Александра Крушельницкого и краеведа Андрея Бурлакова. В музее восстанавливаются неизвестные и забытые страницы исторического прошлого Войсковицкой земли.

- Три года — конечно, очень маленький возраст, но нам было настолько интересно все эти годы, - отметил Александр Крушельницкий. - У нас очень большая школа искусств. В ней учится 350 детей в десяти творческих направлениях. Нам не хватало только музея, и вот, три года назад он возник. Все, кто живет на этой земле, должны знать свои исторические корни.

Этот музей по праву можно назвать народным, так как участие в создании его экспозиций активно принимают жители не только Войсковицкого поселения, но и многих населённых пунктов Гатчинского района, принося в дар музею уникальные старинные экспонаты. В экспозиции представлены предметы быта и реликвии ХIХ столетия, обнаруженные на территории Войсковицкой мызы, экспонаты, так или иначе связанные с охотничьей темой.

- За эти три года многое было сделано, - говорит автор и ведущий программы Андрей Бурлаков. - Мы собрали уникальную коллекцию экспонатов. Наш музей живёт настоящей жизнью — сюда постоянно наведываются многочисленные гости и путешественники. Огромное спасибо всем, кто участвует в жизни музея и подготовке наших экспозиций. Сельские, поселковые музеи — это очень важные очаги культуры, которые несут нам и знания, и особый интерес, и, конечно, воспитывают наших детей в духе настоящей гордости за родной край.

В День музея Андрей Бурлаков представил фильм «Войсковицы снимаются в кино», созданный творческой командой Войсковицкой школы искусств (режиссер Андрей Васильев). Долгие годы Войсковицы были излюбленным местом для съёмок многих отечественных кинофильмов. Особенной любовью у кинорежиссеров пользовался старинный деревянный железнодорожный вокзал на станции «Войсковицы». К сожалению, в 2012 году он был снесён, но память о нём продолжает жить не только в сердцах местных жителей, но и во многих известных кинолентах. Среди них — телесериал «Конь белый» Гелия Рябова, «Рождественская мистерия» Юрия Фетинга, «Господа офицеры» Андрея Кравчука, «Юнкера» Игоря Черницкого, сериал «Исаев» Сергея Урсуляка, фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2».

Авторскую поэтическую программу «Любимый город», посвящённую 225-летию города Гатчины, представила преподаватель по классу фортепиано Алла Карпович. Свои чувства Алла Борисовна выразила в слове и в звуке, через музыку, поэтические строки и изображение.

Интересную программу представили участники проекта «Музей и дети», который реализуется в Войсковицкой ДШИ уже год. Как считают авторы проекта, в каждом настоящем музее должны быть экскурсоводы. А раз музей создан при школе, то и экскурсоводами в нем могут быть дети. Руководитель проекта Ольга Захарова представила юных экскурсоводов, которые рассказали о выбранных ими темах для экскурсий. Сейчас ребята вместе со своим руководителем готовят мини-фильм об экспозициях музея.

Одним из почетных гостей Дня музея стала директор Войсковицкой общеобразовательной школы посёлка Войсковицы Татьяна Артюх. Татьяна Владиславовна высоко оценила значимость и самого музея, и реализуемых в нём проектов. Она рассказала, что в школе, которой она руководит, также готовятся к открытию музея, и выразила надежду на плодотворное сотрудничество.

В этот день гости музея смогли познакомиться с частью уникальной коллекции старинных фотографий нашего земляка, краеведа и общественного деятеля В.П. Пестряка-Головатого (1961-2016). Об этой знаменитой коллекции рассказал друг Василия Петровича, хранитель этой коллекции, Илья Маслов.

- Это всего лишь очень маленькая часть огромной коллекции Василия Петровича, - рассказал Илья. - Он очень любил Гатчину и всегда с большим почтением относился к её истории. Для него было важно, чтобы история нашего города всегда была вместе с нами, оставаясь в нашей памяти и наших сердцах.

Как говорит Андрей Бурлаков, большую выставку экспонатов из коллекции В.П. Пестряка-Головатого можно будет увидеть в дни празднования юбилея Гатчины, намеченные на осень.

В День музея в Войсковицах произошло ещё одно значимое событие: Андрей Бурлаков представил архитектурную реконструкцию господского охотничьего дома усадьбы Войсковицы, спроектированную архитектором Романом Крушельницким.

Реконструкцией Войсковицкой усадьбы основатели музея занимаются уже не первый год, буквально по крупицам собирая различные сведения о ней. Загородная усадьба находилась на месте нынешнего поселка Учхоз. В местных лесах под Войсковицами, Борницами, Дылицами проводились охоты, в которых принимали участие члены императорской семьи и ее свиты. К сожалению, усадебный комплекс Войсковицкой мызы был утрачен в результате пожара ещё семидесятых годах прошлого века. От усадьбы в Войсковицах осталось лишь несколько помещений, где располагались службы, небольшой парк, аллея. Остатки фундамента поместья находятся сейчас в частной собственности и практически недоступны для исследования и изучения.

Прежде внешний облик загородного господского дома был детально воссоздан на фотографии, занимающей одну из стен музейного помещения. Теперь же центральное место в экспозиции музея занимает его подробный макет, с которым может ознакомиться каждый.



