День музея в Войсковицах

Напомним, музей «Усадьба Войсковицы»
возник в 2018 году по инициативе директора ДШИ Александра Крушельницкого и
краеведа Андрея Бурлакова. В музее восстанавливаются неизвестные и забытые
страницы исторического прошлого Войсковицкой земли.
- Три года — конечно, очень маленький
возраст, но нам было настолько интересно все эти годы, - отметил Александр
Крушельницкий. - У нас очень большая школа искусств. В ней учится 350 детей в
десяти творческих направлениях. Нам не хватало только музея, и вот, три года
назад он возник. Все, кто живет на этой земле, должны знать свои исторические
корни.
Этот музей по праву можно назвать народным,
так как участие в создании его экспозиций активно принимают жители не только
Войсковицкого поселения, но и многих населённых пунктов Гатчинского района,
принося в дар музею уникальные старинные экспонаты. В экспозиции представлены
предметы быта и реликвии ХIХ столетия, обнаруженные на территории Войсковицкой
мызы, экспонаты, так или иначе связанные с охотничьей темой.
- За эти три года многое было сделано, -
говорит автор и ведущий программы Андрей Бурлаков. - Мы собрали уникальную
коллекцию экспонатов. Наш музей живёт настоящей жизнью — сюда постоянно
наведываются многочисленные гости и путешественники. Огромное спасибо всем, кто
участвует в жизни музея и подготовке наших экспозиций. Сельские, поселковые
музеи — это очень важные очаги культуры, которые несут нам и знания, и особый
интерес, и, конечно, воспитывают наших детей в духе настоящей гордости за
родной край.
В День музея Андрей Бурлаков представил
фильм «Войсковицы снимаются в кино», созданный творческой командой Войсковицкой
школы искусств (режиссер Андрей Васильев). Долгие годы Войсковицы были
излюбленным местом для съёмок многих отечественных кинофильмов. Особенной
любовью у кинорежиссеров пользовался старинный деревянный железнодорожный
вокзал на станции «Войсковицы». К сожалению, в 2012 году он был снесён, но
память о нём продолжает жить не только в сердцах местных жителей, но и во
многих известных кинолентах. Среди них — телесериал «Конь белый» Гелия Рябова,
«Рождественская мистерия» Юрия Фетинга, «Господа офицеры» Андрея Кравчука,
«Юнкера» Игоря Черницкого, сериал «Исаев» Сергея Урсуляка, фильм Никиты
Михалкова «Утомленные солнцем-2».
Авторскую поэтическую программу «Любимый
город», посвящённую 225-летию города Гатчины, представила преподаватель по
классу фортепиано Алла Карпович. Свои чувства Алла Борисовна выразила в
слове и в звуке, через музыку, поэтические строки и изображение.
Интересную программу представили участники
проекта «Музей и дети», который реализуется в Войсковицкой ДШИ уже год. Как
считают авторы проекта, в каждом настоящем музее должны быть экскурсоводы. А
раз музей создан при школе, то и экскурсоводами в нем могут быть дети.
Руководитель проекта Ольга Захарова представила юных экскурсоводов, которые
рассказали о выбранных ими темах для экскурсий. Сейчас ребята вместе со своим
руководителем готовят мини-фильм об экспозициях музея.
Одним из почетных гостей Дня музея стала
директор Войсковицкой общеобразовательной школы посёлка Войсковицы Татьяна
Артюх.
Татьяна Владиславовна высоко оценила значимость и самого музея, и реализуемых в
нём проектов. Она рассказала, что в школе, которой она руководит, также
готовятся к открытию музея, и выразила надежду на плодотворное сотрудничество.
В этот день гости музея смогли
познакомиться с частью уникальной коллекции старинных фотографий нашего
земляка, краеведа и общественного деятеля В.П. Пестряка-Головатого (1961-2016).
Об этой знаменитой коллекции рассказал друг Василия Петровича, хранитель этой
коллекции, Илья Маслов.
- Это всего лишь очень маленькая часть
огромной коллекции Василия Петровича, - рассказал Илья. - Он очень любил
Гатчину и всегда с большим почтением относился к её истории. Для него было
важно, чтобы история нашего города всегда была вместе с нами, оставаясь в нашей
памяти и наших сердцах.
Как говорит Андрей Бурлаков, большую
выставку экспонатов из коллекции В.П. Пестряка-Головатого можно будет увидеть в
дни празднования юбилея Гатчины, намеченные на осень.
В День музея в Войсковицах произошло ещё
одно значимое событие: Андрей Бурлаков представил архитектурную реконструкцию господского
охотничьего дома усадьбы Войсковицы, спроектированную архитектором Романом
Крушельницким.
Реконструкцией Войсковицкой усадьбы
основатели музея занимаются уже не первый год, буквально по крупицам собирая
различные сведения о ней. Загородная усадьба находилась на месте нынешнего
поселка Учхоз. В местных лесах под Войсковицами, Борницами, Дылицами
проводились охоты, в которых принимали участие члены императорской семьи и ее
свиты. К сожалению, усадебный комплекс Войсковицкой мызы был утрачен в результате
пожара ещё семидесятых годах прошлого века. От усадьбы в Войсковицах осталось
лишь несколько помещений, где располагались службы, небольшой парк, аллея.
Остатки фундамента поместья находятся сейчас в частной собственности и
практически недоступны для исследования и изучения.
Прежде внешний облик загородного
господского дома был детально воссоздан на фотографии, занимающей одну из стен
музейного помещения. Теперь же центральное место в экспозиции музея занимает
его подробный макет, с которым может ознакомиться каждый.