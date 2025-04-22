На «Баррикаду» – со школьной скамьи

В регионе прошла очередная «Неделя без турникетов»: более сотни предприятий Ленобласти гостеприимно распахнули свои двери для потенциальных работников из числа сегодняшних школьников и студентов. «Синих воротничков» ждут во всех отраслях промышленности: кадровый голод захлестнул предприятия страны, и Ленинградская область – не исключение.

17 апреля ученики 9-го класса Вырицкой школы посетили крупнейшее предприятие Северо-Запада – завод железобетонных изделий «Баррикада» в Гатчине. Для ребят провели экскурсию по музею предприятия, где на «ленте времени» представлена его фотоистория – от создания в 1907 году до наших дней. Продемонстрировали школьникам и кинетический вертолет, и большой интерактивный холст, рассказывающий обо всех этапах изготовления железобетонного изделия: стоит нажать в нужном месте, и появляется анимация – нарисованный производственный процесс оживает.

После музея школьников пригласили на производство – в самое сердце предприятия, где непосредственно изготавливают железобетонные плиты, сваи и прочее. Дети облачились в яркие жилетки и каски по требованиям техники безопасности, и заместитель генерального директора по производству Константин Буряков провел для них экскурсию по арматурному цеху.

Кадры заводу необходимы. Сейчас на предприятии трудится порядка 1100 человек. Острую нехватку «Баррикада» испытывает по рабочим специальностям: нужны формовщики, машинисты мостовых кранов, электрогазосварщики, обострилась потребность в слесарях, сантехниках и электромонтерах. Коллективу не помешает и омоложение: средний возраст сотрудников сейчас – около 45 лет. «Баррикада» располагает площадями для расширения производства, есть достаточный объем заказов, не хватает людей, человек сто.

Начальник отдела маркетинга и рекламы ПО «Баррикада» Полина Плескачевская отметила, что предприятие регулярно принимает участие в акции «Неделя без турникетов»: «Мы работаем на перспективу и действительно рады открыть двери для школьников. Мы готовы их обучать, взращивать для себя поколение будущих работников».

В этот день «Баррикаду» посетила и новый председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Юлия Косарева. Она подчеркнула, что промышленность в Ленобласти составляет 36% валового регионального продукта – это очень высокий показатель:

- Ленинградская область славится фундаментальными отраслями промышленности. С каждым годом в акции «Неделя без турникетов» принимает участие всё больше предприятий реального сектора – тех, кто делает экономику региона. Всё больше предприятий Ленобласти становятся технологичными и привлекательными для трудоустройства «синих воротничков». И в целом, эта акция – не только профориентация как таковая. Это вопрос формирования правильного имиджа человека труда.

- Каких специалистов не хватает в Ленинградской области?

- В Ленинградской области не хватает всех. У нас огромный кадровый голод. Заявлено около 65 тысяч вакансий, но реальная потребность выше. Да, есть демографический провал – в 90-е годы не родились те, кто должен был бы сейчас прийти работать. Наша главная задача – снижение трудоемкости на производстве за счет повышения производительности труда, и надо приложить все усилия, чтобы оставлять кадры у себя в регионе.

Акция «Неделя без турникетов» проводится в Ленинградской области с 2017 года. В 2024 году в ней участвовало более 270 промышленных предприятий.

Екатерина Дзюба