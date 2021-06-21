Ленинградская область готовится к выборам

На
XX Съезде «Единой России» Президент России Владимир Путин назвал кандидатов,
которые, на его взгляд, должны возглавить федеральный список партии на выборах
в Госдуму. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей
Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель
Общероссийского народного фронта Елена Шмелева, уполномоченный при Президенте
по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Накануне
мы подробно обсуждали кандидатов, которым предстоит бороться в одномандатных
округах и работать на общий результат партии в составе федерального списка. На
мой взгляд, этот список, особенно первая пятёрка, должен выглядеть таким образом,
чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их
политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», - рассказал Владимир
Путин.
Съезд
партии фактически означает старт избирательной кампании «Единой России» в
масштабах всей страны. Она первой из политических провела съезд, где заявили о
кардинальном обновлении состава кандидатов на выборы - почти на 50%.
«Хочу
поблагодарить партию за то, что она открыла свои двери для новых лиц в
политике. Да, у молодых кандидатов не такой большой опыт в этой сфере, как у
действующих депутатов. Но у нас есть энергия, новые идеи, а главное - много
непосредственного общения с людьми, оказания им помощи и решения их проблем. И
важно, что в Государственной Думе России могут появиться свои представители у
волонтерского сообщества и молодежи», - подчеркнула руководитель Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, которая стала
одним из победителей праймериз «Единой России» и пойдет на выборы от
Ленинградской области.
«Единая
Россия» на съезде также выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по
одномандатным округам. В нем больше 600 кандидатов, среди которых — трое
действующих депутатов Госдумы от Ленинградской области: Олимпийская чемпионка
Светлана Журова, Сергей Яхнюк и Сергей Петров.