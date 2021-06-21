Ленинградская область готовится к выборам

На XX Съезде «Единой России» Президент России Владимир Путин назвал кандидатов, которые, на его взгляд, должны возглавить федеральный список партии на выборах в Госдуму. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева, уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Накануне мы подробно обсуждали кандидатов, которым предстоит бороться в одномандатных округах и работать на общий результат партии в составе федерального списка. На мой взгляд, этот список, особенно первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», - рассказал Владимир Путин.

Съезд партии фактически означает старт избирательной кампании «Единой России» в масштабах всей страны. Она первой из политических провела съезд, где заявили о кардинальном обновлении состава кандидатов на выборы - почти на 50%.

«Хочу поблагодарить партию за то, что она открыла свои двери для новых лиц в политике. Да, у молодых кандидатов не такой большой опыт в этой сфере, как у действующих депутатов. Но у нас есть энергия, новые идеи, а главное - много непосредственного общения с людьми, оказания им помощи и решения их проблем. И важно, что в Государственной Думе России могут появиться свои представители у волонтерского сообщества и молодежи», - подчеркнула руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, которая стала одним из победителей праймериз «Единой России» и пойдет на выборы от Ленинградской области.

«Единая Россия» на съезде также выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным округам. В нем больше 600 кандидатов, среди которых — трое действующих депутатов Госдумы от Ленинградской области: Олимпийская чемпионка Светлана Журова, Сергей Яхнюк и Сергей Петров.