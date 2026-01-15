Настоящее искусство «Жемчужины»

Танцоры и поклонники творчества «Жемчужины» ждут этого события целый год. Это свое-

образное подведение итогов, а еще – очередной день рождения. В этом году коллективу исполнилось 36 лет. Своим днем рождения «Жемчужина» считает 6 января 1990 года: в этот день первый внутриклубный праздник коллектив отметил в профилактории ДСК в Вырице.

Рождественский танцевальный проект 2026 года руководители «Жемчужины» Евгений и Ирина Квачевы, тренер Виктория Квачева назвали «Алиса, включи музыку» – с отсылкой к популярной нейросети от компании «Яндекс».

«Может ли искусственный интеллект заменить настоящее искусство и творчество?» – этот вопрос адресовали организаторы зрителям перед началом программы. И тут же сцену завоевал его величество танец. В программе были и новые номера, и любимые постановки. Выступали разные составы: младший, средний и старший.

По традиции видеосюжеты напомнили об основных событиях коллектива в ушедшем 2025 году. «Жемчужина» за год порадовала своим творчеством более 310 тысяч (!!!) зрителей. Во многом – благодаря многочисленным друзьям: от ведущих режиссеров до народных артистов эстрады. Коллектив выступает на самых разных площадках, среди которых – залы Центра творчества юных, «Победы» и Дома культуры в родной Гатчине; БКЗ «Октябрьский», СКК «Юбилейный» и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге.

В сентябре коллектив стал частью большого праздника закрытия фонтанов «Петергоф. Возрождение», где на протяжении двух дней работал на «Танцплощадке 1940-х». Громадный отклик от зрителей помог танцорам понять простую вещь: для них нет ничего невозможного. И вот уже в ноябре «Жемчужина» радовала болельщиков футбола – выступала с солистом Мариинского театра Василием Герелло на «Газпром Арене» (а это 45 тысяч зрителей!) после матча между сборными командами России и Перу.

Также было множество конкурсных и фестивальных выступлений. Самое большое достижение – второе место на Балтийской танцевальной олимпиаде (Первенстве мира WADA по сценическим направлениям).

«Танец для нас – это и любимое хобби, и возможность встречаться с друзьями, а для многих – это уже стиль жизни, где есть место дисциплине, спортивному духу, ответственности за общий результат и радости от совместной победы», – делятся эмоциями танцоры.

Так что на тот самый вопрос про искусственный интеллект, который прозвучал в начале программы, в финале ответ был очевиден: настоящее искусство рождается лишь рядом с настоящим наставником с открытым сердцем и большой душой.

После концерта зрители не жалели слов похвалы в адрес «Жемчужины»:

- Спасибо за красоту! Это было феерично! Наслаждались, получили большое удовольствие!

- Огромное спасибо за незабываемый вечер! Чувствуется, сколько души и сил вложено. Осталось море положительных эмоций и заряд вдохновения надолго! Спасибо за тепло, радость и ту невероятную атмосферу, которую вы создали. Мы в восторге и ждем новых встреч!

- Сегодня впервые побывали на вашем фееричном шоу! Слов не хватит выразить наш восторг! Нам уже по 45 лет, но мы окунулись в наше счастливое детство, юность, т. к. сами танцевали. Низкий поклон танцорам, руководителям и всем причастным к этому празднику танца!

Фото Екатерины Суралёвой