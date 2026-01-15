Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
16.01.2026 с 10:00 до 18:00 (2 раза на 30 минут)
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы,
д. Алапурская.
16.01.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Кезелево,
д. Мута-Кюля,
д. Ахмузи,
д. Петрово.
16.01.2026 с 09:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (частично).
16.01.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево, ул. Кириллова, ул. Крайняя.
16.01.2026 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево (частично).
