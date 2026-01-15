Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.01.2026 с 10:00 до 18:00 (2 раза на 30 минут)

Пудостьское ТУ: 

д. Скворицы, 

д. Алапурская.

         

16.01.2026 с 10:00 до 18:00  

Пудостьское ТУ:

д. Кезелево,

д. Мута-Кюля, 

д. Ахмузи, 

д. Петрово. 

 

16.01.2026 с 09:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка (частично).         

 

16.01.2026 с 10:00 до 17:00 

Веревское ТУ:

д. Малое Верево, ул. Кириллова, ул. Крайняя.

 

16.01.2026 с 09:00 до 18:00 

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево (частично).       