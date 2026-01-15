Всё растёт: пенсии, пособия, налоги

Новости медицины

Упрощается процесс получения медпомощи инвалидами

Инвалидам и маломобильным людям, нуждающимся в постороннем уходе, доступная медицинская помощь будет предоставляться на дому. Для этого поликлиники, районные больницы, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), будут оснащаться специальными автомобилями. Таких пациентов будут доставлять для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения в мед-организацию и обратно домой.

Ближайшие родственники, законные представители и сиделки будут допускаться в стационары для ухода за пациентами – инвалидами I группы. Правила и порядок их доступа в стационарные отделения будут устанавливать сами медорганизации. Главврачей обяжут размещать эту информацию на официальном сайте медицинской организации.

Новые возможности медпомощи для участников СВО и их семей

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, помощь предоставляется героям спецоперации вне очереди. Предусмотрено преимущественное право на пребывание в одно-двухместных палатах.

Также предоставляется помощь психолога на всех этапах лечения как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача. Распространяется и на супругу участника СВО. Медико-психологическая, психотерапевтическая, психиатрическая и наркологическая помощь (включая профильные федеральные медцентры) может быть и очной, и дистанционной – с использованием телемедицинских технологий.

Новый тест на синдром Дауна

С этого года беременным будут проводить новый анализ, чтобы исключить синдром Дауна у будущего ребенка. В пренатальную (дородовую) диагностику теперь входит новый безболезненный тест – определение внеклеточной ДНК плода по крови матери. Этот безопасный скрининг-метод определяет риск хромосомных аномалий у плода (например синдром Дауна). Раньше при подобной угрозе приходилось выполнять анализ, забирая клетки околоплодной жидкости и эмбриона, что увеличивало риск выкидыша.

В рамках расширенного нео-натального скрининга, который проводится у новорожденных, добавлены еще два диагноза редких наследственных заболеваний («Х-сцепленная адренолейкодистрофия» и «дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот»). Выявление отклонений позволит быстро начать лечение и избежать инвалидности у ребенка.

Дистанционное наблюдение гипертоников и диабетиков

В базовой программе ОМС впервые появилось положение о проведении дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Лечащий врач сможет отслеживать показатели глюкозы в крови и артериального давления и быстро корректировать терапию. Пациентов обеспечат специальными глюкометрами и тонометрами с возможностью передачи данных, а на смартфон установят специальное мобильное приложение.

Новости из мира индексаций

Пенсии: нынешние и будущие

В 2026 году пенсионеров и льготников ждут изменения. С января страховые пенсии россиян вырастут на 7,6 %: повышение коснется 38 млн человек. Индексация распространяется на все виды страховой пенсии, включая выплаты по инвалидности и по потере кормильца.

Индексация произойдет в автоматическом режиме. Еще в декабре Соцфонд перечислил в банки январские пенсии тем, кто получает выплаты в первых числах. Доставка проиндексированных пенсий «Почтой России» началась с 3 января.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также индексируются будущие пенсии работающих россиян. Это происходит через увеличение на 7,6 % стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента будет повышена до 156,76 руб. (с 145,69 руб.). Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится до 9584,69 руб. (с 8907,7 руб.).

Социальная доплата к пенсии

Социальная доплата к пенсии с 2026 года начнет устанавливаться и выплачиваться территориальными отделениями Социального фонда. Новый порядок будет действовать во всех регионах, кроме Москвы и Сахалинской области.

По действующим правилам соцдоплату устанавливают, когда доходы пенсионера оказываются ниже прожиточного минимума. Если прожиточный минимум в регионе меньше федерального, доплату назначает Социальный фонд России, если выше – органы социальной защиты населения.

Социальный фонд, как и сегодня, будет устанавливать региональную соцдоплату в беззаявительном порядке и выплачивать вместе с пенсией. Те, кому региональная соцдоплата уже назначена, продолжат получать ее. Корректировка размера соцдоплаты после повышения прожиточного минимума, как и раньше, будет происходить автоматически.

Пенсии многодетных мам

С декабря Социальный фонд начал прием заявлений на перерасчет пенсий от женщин, воспитавших пять и более детей. С 2026 года такие мамы могут включать в стаж периоды ухода за всеми детьми без ограничений (раньше учитывался только уход за четырьмя детьми). Для расчета пенсионных выплат начнут учитывать пятого, шестого и всех следующих детей в семье. За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребенком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей.

По оценкам Социального фонда, на повышение пенсии за детей смогут претендовать более 410 тысяч женщин.

Детские пособия

В январе поднимется прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. После увеличения прожиточного минимума Социальный фонд автоматически пересчитает и размер выплат семьям.

Единое пособие на детей до 17 лет составит в среднем по России 9,2 тыс., 13,8 тыс. или 18,4 тыс. руб-

лей в месяц. Указанные суммы эквиваленты 50 %, 75 % и 100 % федерального прожиточного минимума на ребенка в 2026 году.

Единое пособие беременным женщинам с 1 января в среднем по России составит 10,3 тыс.,

15,5 тыс. или 20,6 тыс. рублей.

Размеры пособий зависят от уровня доходов семьи. Увеличенные выплаты семьи получат в начале февраля, поскольку единое пособие перечисляется за предыдущий месяц.

Также Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Максимальный размер вырастет до 83021,18 рубля. Максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 955836 рублей.

Материнский капитал

1 февраля Социальный фонд проиндексирует материнский капитал. Суммы финансовой поддержки семей будут увеличены по фактической инфляции, которую Росстат определит в январе. Индексация положена не только семьям, которые пока не воспользовались материнским капиталом, но и семьям, которые уже частично потратили средства. Остаток средств маткапитала, сохраненный на сертификате, также вырастет.

Ежегодная семейная выплата

В 2026 году для российских семей с детьми появится новая мера социальной поддержки – ежегодная семейная выплата. Она дополнит существующий перечень детских пособий, которые предоставляет Социальный фонд.

Правом на получение указанной выплаты будут пользоваться работающие родители с двумя и более детьми – при выполнении нескольких условий.

Претендовать на ежегодную семейную выплату смогут родители с российским гражданством, которые постоянно живут и платят налоги в России. Обязательное условие – уплата налога с доходов физлиц. Помимо этого, доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Ежегодная выплата будет представлять собой разницу между уплаченным НДФЛ и 6 % от дохода, с которого уплачен налог.

Впервые обратиться за семейной выплатой россияне смогут с

1 июня до 1 октября, заявления будут приниматься на портале «Госуслуг», в клиентских службах Социального фонда и МФЦ.

Социальные выплаты

Многих граждан с февраля ждет повышение социальных выплат. Например, ежемесячной денежной выплаты, которая является одной из самых распространенных в России мер социальной поддержки. Выплата положена инвалидам всех групп, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям РФ и СССР, Героям Труда и некоторым другим россиянам.

Больничный

С 2026 года увеличиваются максимальные суммы выплат по временной нетрудоспособности. Максимальный размер ежедневной выплаты по листку временной нетрудоспособности составит 6827 руб. (было – 5673 руб.), а максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности – более 207 тысяч руб. в месяц.

Проездной на самолёт для ветерана СВО

С января расширяется механизм оплаты проезда участников СВО на лечение в центры реабилитации Социального фонда. Теперь демобилизованные военнослужащие смогут получать для этого проездные билеты.

Такая форма оплаты проезда вводится в дополнение к действующему варианту, когда участник СВО компенсирует расходы на дорогу после того, как побывал на лечении. С 2026 года ветераны смогут сразу оформить проездной билет, что позволит им не тратить собственные средства и в дальнейшем не обращаться за их компенсацией.

Проездные билеты до центров Социального фонда и обратно будут предоставлять на все виды транспорта, включая поезд, автомобиль, самолет, автобус или водный транспорт. Проездной оформят одновременно с одобрением заявки на лечение. При подаче заявки участник СВО сможет выбрать, в какой форме получить оплату дороги: компенсацией или в виде проездного билета.

Отметим, что ветераны СВО с первой группой инвалидности или нуждающиеся в сопровождении по медицинским показаниям смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда вместе с сопровождающими, которым также оплачивается проезд, проживание и питание.

Больничные для самозанятых

С 2026 года в России стартует эксперимент по добровольному страхованию самозанятых граждан в случае временной нетрудоспособности.

Чтобы принять участие в эксперименте, самозанятому необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде и платить ежемесячные взносы. Заявление о вступлении в программу принимается на портале «Госуслуг», в приложении «Мой налог», а также в клиентских службах Социального фонда.

Для участия самозанятый должен выбрать страховую сумму, исходя из которой он будет получать больничные выплаты. Это может быть 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Более высокая из двух сумм, соответственно, повышает и выплаты при наступлении болезни.

Чтобы получить право на больничный, взносы уплачиваются ежемесячно или разово за весь год. Тариф взносов составляет 3,84 % от выбранной суммы годового пособия. Соответственно, в месяц нужно перечислять 1344 или 1920 рублей (3,84 % от 35 тыс. или 50 тыс. рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16128 или 23040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев).

Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов.

Когда появится право на больничный, Социальный фонд уведомит самозанятого об этом. Уведомления о выплатах также будут поступать непосредственно пос-ле закрытия больничных листов.

НДС, НДФЛ, акцизы

С 1 января 2026 года в России вступает в силу ряд изменений в налоговой политике.

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) стала 22 % вместо 20 %. Для всех социально значимых товаров сохранена льготная ставка 10 %. Льготы распространяются на продукты питания, лекарства и медицинскую продукцию, товары для детей, издания периодической печати, книги, на племенных сельскохозяйственных животных.

Начинается поэтапное снижение порога годовой выручки для уплаты НДС на упрощенной и патентной системах налогообложения: в 2026 году порог доходов составит 20 млн рублей, в 2027 году – 15 млн рублей и начиная с 2028 года – 10 млн рублей. Переходный период даст бизнесу время адаптироваться к новым правилам, без резких скачков налоговой нагрузки.

Правительство приняло решение поддержать предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и впервые ставших плательщиками НДС. К ним не будут применяться штрафные санкции за непредоставление в срок первой декларации по НДС, если такая впервые подается за любой из кварталов 2025 года.

Мораторий на НДС для отдельных банковских операций, действовавший с 2006 года, действовать перестанет. Облагаться налогом по ставке 22 % будут эквайринг, процессинг операций по банковским картам и переводы через Систему быстрых платежей (СБП).

НДФЛ для граждан ЕАЭС: граждане стран Евразийского экономического союза (Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении) начнут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по российским ставкам от 13 % до

22 %. Ранее для них использовалась ставка для иностранцев и нерезидентов в 30 %.

Иностранные агенты будут платить НДФЛ в размере 30 %.

Косвенные налоги с января ждет индексация. Вырастут ставки акцизов на алкоголь, табак, топливо и автомобили. На спиртное крепче 18 градусов – с 740 до 824 рублей за 1 литр безводного этилового спирта. На «тихие» вина – со 113 до 148 рублей за

1 литр. На игристые вина – со 125 до 160 рублей за 1 литр.

Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства утратят право на пониженный тариф 15 %. Льготы останутся у тех, кто войдет в специальный перечень приоритетных отраслей, утверждаемый правительством.

Почти в 60 раз вырастет налоговая нагрузка на букмекеров и тотализаторы. Часть этих денег планируется направить на финансирование детского и массового спорта.

Трудовое законодательство

Новый МРОТ

С 2026 года повышена величина минимального размера оплаты труда (Федеральный закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ) до 27093 руб. в месяц (в 2025 году – 22440 руб.). Работодатели, выплачивающие своим работникам зарплату в размере МРОТ, должны проиндексировать доплату до МРОТ до новых значений.

В Ленинградской области с 2026 года МРОТ увеличен на

15,3 % – до 27440 рублей. Этот размер будет использоваться при расчетах больничных, декретных, пособий по уходу за ребенком, налогов, штрафов и других платежей.

Нерабочие праздничные дни

Порядок переноса выходных дней в 2026 году утвержден постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466. Общая продолжительность майских каникул составит 6 дней. С учетом переноса выходных на 2026 год запланированы следующие нерабочие праздничные дни:

• с 21 по 23 февраля;

• с 7 по 9 марта;

• с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая – майские каникулы;

• с 12 по 14 июня;

• 4 ноября;

• 31 декабря.

Правила бронирования гостиниц

С 2026 года российские гостиницы перейдут на новые правила заселения. Теперь гости смогут зарегистрироваться по водительским правам и без потерь отменить бронь за день до заезда.

По новым правилам гостиницы обязаны ждать постояльца сутки – с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. Отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. Раньше отелям разрешалось осуществлять так называемое негарантированное бронирование, при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала.

Кроме того, если турист отказался от размещения в гостинице до дня заезда, то ему будет возвращена оплата в полном размере. В случае если гость сообщил об отмене бронирования поздно, или приехал в отель с опозданием, или вовсе не появился, с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.

Как и прежде, гостиницы должны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию, будить по запросу. С 1 марта 2026 года они будут должны предоставить постояльцу тонометр, а вот обязанность обеспечивать гостей кипятком с гостиниц снимается.

Новые дорожные знаки

На дорогах России появится более шестидесяти новых знаков: соответствующий ГОСТ вступил в силу с 1 января. Цель изменений – повысить безопасность дорожного движения и упростить восприятие информации водителями и пешеходами.

Новый знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» даст возможность водителям вовремя снизить скорость перед «лежачим полицейским».

Знак «Глухие пешеходы» предупредит, что на дороге может появиться человек с ограничением слуха – сигналить ему бесполезно и нужно быть более внимательными.

Новый вертикальный знак «Стоп-линия» появится в мес-тах, где нет возможности нанести привычную горизонтальную разметку на асфальте.

На знаке «Парковка (парковочное место)» можно будет указать способ парковки автомобиля, то есть один знак заменит два.

На знак «Платная парковка» добавят дополнительные обозначения: графические символы «оплата через приложение», SMS и прочие.

Обновились таблички с указанием времени действия знака. Возле указания «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками появится снежинка. Это даст возможность компактнее размещать информацию. Новые знаки скоро начнут устанавливать во всех регионах Российской Федерации. Кроме того, с 2026 года уменьшилась площадь парковочного места при постановке машины вдоль края дороги. Было 2,5 метра в ширину, стало 2,25 метра. Длина осталась прежней – 6,5 м. По мнению законодателей, это позволит припарковать больше автомобилей, что особенно актуально для городов с дефицитом парковочных мест.

И еще: с 2026 года на одном дорожном знаке и на одной дороге нужно использовать один шрифт для всех надписей.

Водительские права

С 1 января 2026 года перестанет действовать автоматическое продление водительских удостоверений. В России этим можно было воспользоваться в течение трех последних лет, а сама функция затрагивала водительские права, которые истекали в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года.

Национальные удостоверения, срок которых истек в указанный выше период, больше не будут считаться действительными. С 1 января 2026 года замена будет происходить по стандартной схеме – раз в десять лет.

Для получения новых прав потребуется медицинская справка установленной формы, старое удостоверение, паспорт и оплата государственной пошлины, которая с сентября 2025 года увеличилась. Водительские удостоверения старого образца теперь стоят 4 тыс. руб. (было 2 тыс. руб.), нового – 6 тыс. руб. (было 3 тыс. руб.).