День отца появится в календаре региона

Депутаты областного парламента приняли изменения в статью 2 областного закона «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области» и включили День отца в перечень праздничных дней и памятных дат региона.

Инициатива об учреждении на территории Ленинградской области нового традиционного праздника - Дня отца была предложена депутатами Законодательного собрания Сергеем Бебениным, Мариной Левченко, Александром Петровым, Александром Русских, Людмилой Тептиной, Татьяной Тюриной и председателем Ленинградского областного отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Татьяной Толстовой.

В качестве праздничной даты Дня отца в Ленинградской области депутаты определили последнюю субботу октября.

Задачами установления праздничной даты «День отца в Ленинградской области» являются поддержка семейных традиций и ценностей, укрепление института семьи, повышение престижа отцовства. «Пропаганда ответственного отцовства и формирование позитивного образа отца является одним из решений задач по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании», - поясняют инициаторы.

День отца является традиционным праздником во многих государствах мира. Мероприятия, связанные с празднованием Дня отца, проводятся во многих субъектах Российской Федерации.

Юлия Астахова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

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