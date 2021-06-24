День отца появится в календаре региона

Депутаты
областного парламента приняли изменения в статью 2 областного закона «О праздничных
днях и памятных датах Ленинградской области» и включили День отца в перечень
праздничных дней и памятных дат региона.
Инициатива
об учреждении на территории Ленинградской области нового традиционного
праздника - Дня отца была предложена депутатами Законодательного собрания
Сергеем Бебениным, Мариной Левченко, Александром Петровым, Александром Русских,
Людмилой Тептиной, Татьяной Тюриной и председателем Ленинградского областного
отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин
России» Татьяной Толстовой.
В качестве праздничной даты Дня отца в
Ленинградской области депутаты определили последнюю субботу октября.
Задачами
установления праздничной даты «День отца в Ленинградской области» являются
поддержка семейных традиций и ценностей, укрепление института семьи, повышение
престижа отцовства. «Пропаганда ответственного отцовства и формирование
позитивного образа отца является одним из решений задач по повышению ценности
семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных
отношениях и семейном воспитании», - поясняют инициаторы.
День
отца является традиционным праздником во многих государствах мира. Мероприятия,
связанные с празднованием Дня отца, проводятся во многих субъектах Российской
Федерации.
Юлия Астахова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области
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