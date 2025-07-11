В Суйде появились крылатые качели

Торжественное открытие благоустроенной дворовой территории прошло 11 июля с участием главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим и руководителя Кобринского территориального управления Вячеслава Федорченко. После символического перерезания красной ленточки юных участников праздника аниматоры пригласили в веселое путешествие по новому игровому пространству.

Для маленьких жителей появилась детская площадка с мягким резиновым покрытием, яркими разноцветными качелями и веселыми каруселями. Рядом оборудованы удобные лавочки и высажены декоративные растения и цветы, где взрослые смогут спокойно отдохнуть и наблюдать за играми малышей.

Во дворе появилась специальная спортивная зона с тренажерами. Есть теннисный стол, о чем просили подростки. А рядом за удобным столом с лавочками можно сыграть в шашки, шахматы или в домино. Предусмотрена удобная велопарковка, ведь новое пространство станет местом притяжения и для жителей с других домов.

Весь двор украшают новые саженцы деревьев и кустарников.

- Проект задуман таким образом, чтобы сделать проживание комфортным для каждого жителя поселка независимо от возраста и потребностей. Создано функциональное и эстетически привлекательное пространство, которое объединяет поколения и способствует активному образу жизни и здоровому досугу всей семьи. Уверена, это уютное место станет новой точкой притяжения для жителей и гостей Суйды! – отметила Людмила Нещадим.

В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в поселке Суйда планируют обустроить сквер «Лукоморье» на улице Центральной за домами 9 и 8А.

Андрей Соколов

Фото пресс-службы администрации Гатчинского округа