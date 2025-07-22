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Где отключат свет в Гатчинском районе 23 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

с 22.07.25 на 23.07.2025 с 20.00 до 08.00 2 раза по 30 минут

Веревское ТУ:

д. Ижора,

СНТ «Дони»,

д. Зайцево.

 

23.07.25 с 09.00 до 18.00

Вырицкое ТУ:

п. Новинка,

д. Новинка,

Массив Новинка.

 

23.07.25 с 09:00 до 18:30

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино, ул. Новая, ул. Пограничников;

д. Сяськелево, ул. Новоселки, ул. Малое Сяськелево;

д. Миккино.

 

23.07.25 с 09:00 до 18:30

Таицкое ТУ:

п. Тайцы, массив Ключевой.