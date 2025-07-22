Где отключат свет в Гатчинском районе 23 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
с 22.07.25 на 23.07.2025 с 20.00 до 08.00 2 раза по 30 минут
Веревское ТУ:
д. Ижора,
СНТ «Дони»,
д. Зайцево.
23.07.25 с 09.00 до 18.00
Вырицкое ТУ:
п. Новинка,
д. Новинка,
Массив Новинка.
23.07.25 с 09:00 до 18:30
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино, ул. Новая, ул. Пограничников;
д. Сяськелево, ул. Новоселки, ул. Малое Сяськелево;
д. Миккино.
23.07.25 с 09:00 до 18:30
Таицкое ТУ:
п. Тайцы, массив Ключевой.
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